「溫提」西方？普京親駕圖-160M超音速戰略轟炸機飛30分鐘

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月22日駕駛圖-160M（Tu-160M）超音速戰略轟炸機飛行。這機型是蘇聯時代轟炸機圖-160（Tu-160）的現代化版本，旨在用來以核武和常規武器打擊偏遠地區的敵方目標。



普京2月21日視察戈爾布諾夫喀山飛機製造廠（Gorbunov Kazan Aviation Plant）並進入其中一架圖-160駕駛艙體驗。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向身在喀山的記者稱，普京22日身穿機師服，並坐到機師座位。

他在空中飛行30分鐘。此前他還用上約45分鐘進行飛行前的準備工作。

普京說，是次飛行讓他留下很好的印象，稱圖-160M非常好，是一款值得信賴的飛機，可將之納入俄羅斯武裝力量。

土耳其總統埃爾多安（右二）與俄羅斯總統普京（左一）曾一同參觀俄羅斯蘇-57（Su-57）戰機。（Getty Images）

俄衛網22日稱，圖-160可攜帶核武器，是俄羅斯聯邦三位一體核力量的重要組成部份。

圖-160M是軍用航空史上最大的超音速飛機，也是全球最重的戰鬥機。它可攜帶12枚巡航導彈或12枚短程核導彈，無須加油即可不間斷地飛行1.2萬公里。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）22日稱，普京駕駛過多架軍用飛機，包括戰鬥機。他已在2005年8月駕駛過圖-160。

路透社22日發文稱，普京此舉會被西方視為，他在提醒他們有關俄羅斯的核力量。

圖為2005年8月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科州坐到圖-160戰機的駕駛座。（俄羅斯總統新聞處）

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