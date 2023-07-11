美媒揭普京「幽靈列車」超豪設備　自帶健身室土耳其浴還有美容院

外傳俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）生性多疑，近年來許多時候寧願搭專屬列車也不搭乘飛機，因此列車的內部也引起人們好奇。



克里姆林宮曾釋出車上裝飾華麗的會議室內部影像，但其他20餘節車廂一直是國家機密，直到美媒、德媒取得一批流出的照片，一窺這輛「幽靈列車」上的健身、美容等SPA車廂內裝。

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俄羅斯去年（2022年）2月24日揮軍入侵烏克蘭所引發的戰事持續至今，去年8月5日烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）住宅區遭俄軍轟炸，至少10人受傷，但千里之外的莫斯科，卻是另一個光景。

CNN報道，當天一位克里姆林宮官員紀錄，交通當局接獲一項異議：「有關要求在021-78630號運動健康車廂上安裝的健身需求，是Hoist HD-3800與Hoist HD-3200，而不是Abductor-Standard和Abductor-Technogym。」

CNN根據近日取得的流出文件指出，該列「運動健康車廂」的使用人正是普京本人。普京的私人生活一直鮮為人知，他的公眾形象也被小心翼翼地塑造，但總部在倫敦的俄羅斯調查團體「檔案中心」（Dossier Center）將獨家取得的文件與照片與包括CNN在內傳媒分享後，揭露了克里姆林宮一直遮掩不曝光於眾的奢華內幕，並在某種程度上更加佐證了普京「多疑」的傳聞。

（總部位於英國倫敦的俄羅斯調查團體檔案中心由流亡海外的俄羅斯前石油大亨霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）資助。）

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「檔案中心」指出，這批外泄文件是來自俄羅斯官營鐵路營運商「鋯石服務」（Zircon Service），該公司也負責打造普京專屬列車，作為普京的移動辦公室。

曝光的照片中，不只能看見被稱作「021-78630」的運動健康車廂內部，還能見到豪華健身房、SPA、土耳其蒸汽浴等高級車廂，甚至有設備完善的美容中心。

克里姆林宮否認了「檔案中心」取得的照片與文件，並回應CNN：「普京總統並沒有使用或擁有這樣一列專車。」CNN也向「鋯石服務」與俄羅斯鐵路局詢問，但對方至今未回應。

俄羅斯聯邦安全局（FSO，又譯：聯邦警衛局）前隊長、前工程師卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）於去年變節，並在去年12月以極度隱密的方式接受「檔案中心」訪問，他說普京利用搭乘火車來躲避追蹤的頻率增加。根據錄音檔案，卡拉庫洛夫表示：「飛機只要一升空就進入飛航雷達視野，搭火車是為了以某種方式掩飾動向。」

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卡拉庫洛夫表示他是在2014年左右開始為列車安裝通訊設備，據他所述，到了2021年下半，當時世人還不知道但俄羅斯已經在為大規模入侵烏克蘭做準備時，列車的使用頻率變得多很多。

卡拉庫洛夫指出，俄烏戰爭開打後，普京專用列車在莫斯科與聖彼得堡附近的偏遠地區伐爾代（Valdai）地區，已停留相當長一段時間，普京在該地區有一座大型宅邸，該地區以湖泊和森林著名。

「我們的員工專門為了這列特別的列車進行隔離」，卡拉庫洛夫表示，俄烏戰爭開打後，員工跟隨列車駛向伐爾代方向，長達40至45天。

這輛豪華的幽靈列車是普京用來掩藏行跡的利器，卻無法逃過業餘鐵路愛好者的眼睛，一名鐵道愛好者就在網站上分享了應是普京專列的外觀，表示：「這是一輛在我們國家鐵路上的幽靈列車。它並沒有在俄羅斯鐵路系統的時刻表上。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】