數碼媒體寒冬更深？VICE網站「停更＋裁員」　轉戰社交管道

以製作紀錄片聞名的網媒Vice.com裁員數百人，網站暫停發布與更新。公司稱這是為了更着力於社交管道。Vice.com的持有人、由私募基金Fortress Investment Group牽頭的一個財團題嘗試出售它但失敗，如今



行政總裁迪克森（Bruce Dixon）於22日致函員工公布前述的舉措，《華爾街日報》取閱得到這份通知的副本。

對我們來說，像以前那樣發布數碼內容不再具有成本效益。展望未來，隨着我們完全過渡到工作室模式，我們將尋求與成熟的媒體公司合作，在他們的全球平台上發布包括新聞在內的數碼內容。

他說，作為這一轉變的一部份，將不再在Vice.com上發布內容。

隨着我們加快與合作夥伴討論，將內容帶到最為廣泛觀看的地方，我們着力於社交管道。

Vice昨日正式聲請破產保護。（圖源：Gettyimages）

這家以製作精美議題紀錄片聞名的媒體，在2017年估值一度高達57億美元（約445.9億港元），超越《紐約時報》，豈料在市場不景與競爭過度激烈的情況下，公司2023年5月15日宣布破產，如今更迫面臨裁員與網站「停更」的命運。

迪克森並未就裁員透露更多具體細節，僅稱預計「數百人」受影響，最快在下週初接獲通知；公司目前有約900名員工。

《Vice》多年來一直受到年輕觀眾追棒，其大膽、獨特、貼近生活的內容主題成為了網絡世代前具指標性的刊物。（圖源：Vice Instagram）

在過去數月，《Sports Illustrated》、Pitchfork 和新聞新創公司The Messenger相繼倒閉。 2023年，BuzzFeed（《赫芬頓郵報》的母公司）關閉其得獎的新聞部門BuzzFeed News。The Intercept和Now This都在過去一週宣布裁員，後者裁掉 50%員工。

傳統媒體也未能倖免於業界困境。最近幾個月來，《華爾街日報》、《洛杉磯時報》和《華盛頓郵報》都大幅裁員。