關於Vice破產：年青人不再需要性愛、毒品與搖滾　玩TikTok已足夠

新聞說Vice因為冇廣告要破產了，大概很多人不知這市值曾達60億美元的媒體，最初是由三個加拿大道友、拿政府戒毒福利基金創辦的雜誌。

文：Julian Lai@HOAX｜原題：關於Vice破產



Vice原先是份免費派發Free Paper（圖片由作者提供）

我是做記者到外地採訪時發現Vice 的。它是一本Free Paper，每個國家有不同的語言版本，最高峰時有24種。紐約的Supreme 、倫敦的Hideout、東京的Stussy都可以拿到，總之就是放在每個城市最有型的店𥚃。

那個年代有關街頭文化、另類文化的雜誌固然大把，但Vice贏在其文筆mean到仆街。書的內容稱不上有營養：總離不開咸濕、毒品及一大堆狗屎無聊的事。最能表現編採精髓，是每期中頁一個名為Do’s & Don’t的專欄，由創辦人之一Gavin執筆，表面上是個時裝街拍，事實上是盡情恥笑街上的所謂潮人和時裝友。由於很受歡迎，後來這專欄有結集成書。

Vice自己登廣告叫人不要訂閱，極度瘋狂。（圖片由作者提供）

Vice 儘管很不屑潮牌等主流東西，但對方卻反過來很雀躍地落廣告。打開首頁，通常總是同樣販賣鹹濕的American Apparel 。其他有那時很紅的Paul Frank、Freshjive等大量板牌，及那期頗流行的Hip Hop藝人品牌如Wu Wear、Sean John等，現在讀起來像時間膠囊。

那時我覺得Vice實在太cool 了，很羨慕外國能有這種雜誌，我知道香港永遠辦不到，這𥚃的人太正路了。

由於冇trip出的時候拿不到Vice，網上版又未誔生，唯有課金訂閱。為了慳錢，我訂閱的是郵費最便宜的澳洲版。對於訂閱戶，他們的態度是「你們還是不要來訂了，寄給你們是很麻煩的事，反正又沒錢賺。」曾經有幾次寄失，我email去詢問，他們的回覆類似是「關我L事」的語調。

被收購後，Vice作多線發展，包括新聞頻導Vice News。（網頁截圖）

之後Vice 發展出網上版、網頁、新聞頻道、音樂廠牌，引來了收購。此時所有創辦人當然已經cash in離開了，好得閒陪你班契弟日日開會咩。

然後政治正確來了，文字冇人理了，片都冇人睇了。年青人不需要 sex & drugs啦，TikTok夠哂high。



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