俄烏戰爭2周年｜拜登宣布對俄實施逾500項新制裁

白宮網站2月23日公布，美國總統拜登（Joe Biden）當天在一份聲明中宣布對俄方實施超過500項新制裁，原因與俄烏衝突以及俄羅斯反對派人士納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）死亡事件有關。



拜登在聲明中表示，美國也將對近100家向俄羅斯提供支持的實體實施新的出口限制，並採取行動進一步減少俄羅斯的能源收入。

拜登稱，措施將針對與納瓦利尼入獄有關的個人，以及俄羅斯的金融部門、國防工業基地、採購網絡和跨多個洲的逃避制裁者。

納瓦利尼是俄羅斯反對派領袖，2月16日在獄中逝世，終年47歲。他2020年遭人落毒，2021年返俄後一直被囚，總刑期近30年。俄羅斯懲教機關稱，他在自治區第三勞教所去世，指他當日散步後感覺不適，隨即失去知覺，醫生到場時已證實身亡。

包括納瓦利尼的遺屬以及西方多國都認為，他是被殺的，幕後黑手的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

烏克蘭局勢：2024年1月6日，烏克蘭哈爾科夫，一名男子拍攝一枚導彈的殘骸，烏克蘭認為這枚導彈是在朝鮮製造的，俄羅斯在當週較早時針對烏克蘭的襲擊中使用它。（Reuters）

有專家警告，制裁措施不足以阻遏莫斯科對烏克蘭的襲擊。美國前國家安全委員會官員哈勒爾說：「國會通過向烏克蘭提供額外軍事援助的法案，將比美國政府採取的任何制裁行動來得更重要。」

美國財政部去年12月說，制裁對俄羅斯經濟造成打擊，2022年俄羅斯經濟萎縮了2.1%。美國首席制裁經濟師林格斯說，俄羅斯經濟的規模比之前預測縮小了超過5%。

圖為位於俄羅斯聖彼得堡莫斯科火車站對面的橫街的一間兌換店。（黃家欣攝）

儘管如此，俄羅斯經濟的表現仍然好於預期，國際貨幣基金組織（IMF）1月份預測俄羅斯2024年國內生產總值（GDP）將增長2.6%，較去年10月份的預測高1.5個百分點。2023年俄羅斯GDP取得3.0%的穩健增長。

IMF發言人科扎克（Julie Kozack）星期四說，「很明顯，俄羅斯現在正處於戰爭經濟中」，軍費開支增加提高了武器生產量，政府社會轉移支付支撐了消費，雖然其他地區的通脹率有所下降，但俄羅斯的通脹水平仍在上升。