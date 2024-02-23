當美國透明　以色列「戰後計劃」企到硬　揚言完全控制加沙

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）首次正式提出有關加沙戰後的計劃文年《後哈馬斯原則》（the Day After Hamas Principles）。這與美國尋求以兩國方案結束戰爭的的目標相悖，文件亦無提及巴勒斯坦自治政府會在戰後扮戰任何角色，並拒絕承認巴勒斯坦國的單邊國際步驟。



路透社報道，這份文件是星期四（2月22日）提交給以色列安全內閣成員，內容指以色列將保持對約旦以西所有領土的安全控制，包括約旦河西岸和加沙地帶。

至於長期目標，內塔尼亞胡表明反對單方面承認巴勒斯坦國。他說，只有通過雙方的直接談判，才能與巴勒斯坦達成解決方案，但並沒有指明誰會是巴方代表。

他星期三（21日）在國會提出反對單方面承認巴勒斯坦國的動議，獲得大多數國會議員的支持並且表決通過。

圖為2024年2月22日，巴勒斯坦人走在位於加沙走廊北部的傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營。該處經歷以色列戰火摧殘，已變成一片廢墟。（Reuters）

在加沙地帶，內塔尼亞胡將「去軍事化」和「去激進化」作為中期目標，但沒有詳細說明這會幾時開始或持續多久。他將加沙地帶的恢復工作，作為它完全去軍事化的條件。

據報道，這份文件已經發給以色列安全內閣成員，以便就此事展開討論。

加沙衛生部星期五（23日）說，自以巴衝突爆發以來，至少有29,514名巴勒斯坦人在衝突中喪命。

圖為以色列總理內塔尼亞胡2024年2月18日在耶路撒冷出席會議。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

