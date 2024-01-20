日本「月球狙擊手」SLIM探測器搭載變形機械人　運用玩具商科技

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發的小型探測器、有「月球狙擊手」（Moon Sniper）之稱的SLIM於1月20日在月球表面着陸，令日本成為全球第五個實現登月的國家。SLIM搭載超小型變形機械人SORA-Q，它用到靈感來自玩具企業的技術，並會在月球上拍攝照片並傳送回地球。



SORA-Q會像變形金剛玩具一樣彈出，在月球表面擺動並將圖像傳回地球。它比網球稍大，重量相當於一個大薯仔，直徑為8厘米，重250克，由JAXA 與玩具企業多美公司（Takara Tomy）共同設計。多美公司是1984年原版《變形金剛》幕後的玩具公司 。

共同網17日稱，球體變形運用了從車輛變為機械人的多美公司玩具「變形金剛」技術，雙輪一起轉動的「蝴蝶行進」和交替轉動的「爬行行進」是以泥灘上的大彈塗魚和海龜的動作為靈感。

報道指，SORA-Q在月球表面上時，球體會左右展開變形，外殼會像雙輪一樣轉動前進，它通過前後兩個攝影鏡頭來拍攝。若任務成功，探測器的相機會拍攝隕石坑的寶貴圖像，有指通常隱藏在地殼深處的月球地幔部份暴露在那隕石坑中。

日本JAXA的數據顯示，「SLIM」登月探測器1月19日深夜成功着陸月球表面。（Reuters）

SLIM於19日着陸後仍保持通訊，惟它的太陽能電池可能因為角度問題而無法正常運作。共同網20日稱，太陽能電池或在數小時後耗盡，目前正展開優先獲取數據的作業，但也可能對原定的調查計劃造成影響。