誰會是特朗普副手？　女州長與生物科技富豪列理想人選

美國前總統特朗普（Donald Trump）接連在共和黨黨內多場總統初選勝出，其競選拍檔人選備受關注，美國保守派政治行動大會（CPAC）2月24日一項非正式民意調查顯示，南達科他州女州長諾姆（Kristi Noem）、生物科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）叮噹馬頭，獲列為理想人選。



一連4天的保守派政治行動大會在華盛頓召開，過去參加者都會被問「最想誰當總統」，但由於特朗普氣勢凌厲，黨內總統初選結果幾乎沒有懸念，於是這次參加者會被問「最想誰當副總統」，他們會在17人的名單上選擇。

在這個非正式民意調查中，南達科他州女州長諾姆（Kristi Noem）與生物科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）各獲約15%受訪者選擇，之後第3位是獲9%的夏威夷州前議員加伯德（Tulsi Gabbard），第4、第5位同獲8%受訪者選擇，兩人分別是共和黨籍眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）與參議員斯科特（Tim Scott）。

諾姆在大會上發言表示，她是第一批贊成特朗普再當總統的支持者之一，「去年，當所有人都問我會否考慮參選，我說不。當你知道自己贏不了，為何還要競選總統？」

她又指「我一直支持一個事實，就是我們下一任總統必須是特朗普。」諾姆現年52歲，她2018年當選州長，是南達科他州的首位女州長。

拉馬斯瓦米在會上講述自己在多個議題的立場，包括結束平權行動、打擊非法移民等。他是印度裔生物科技富豪，也是「政治素人」，2024年1月宣布退出美國總統競選，改為支持特朗普。