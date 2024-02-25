美國汽車業界籲阻廉價中國車經墨西哥湧入

看到中國車企過去一年的亮眼表現，美國製造業聯盟急了，盯上了美國和墨西哥的正常貿易往來。



據路透社2月24日報道，23日，美國製造業聯盟（AAM）聲稱，美國政府應阻止從墨西哥進口低成本的中國汽車和零部件，並渲染稱「這對美國汽車業來說可能最終導致一場『滅絕事件』」。

該組織將矛頭指向了總部位於中國的企業在墨西哥生產的汽車和零部件，並在報告中強調，在墨西哥生產的車輛和零部件有資格享受美加墨貿易協定的優惠待遇，並有資格獲得7500美元的電動汽車稅收抵免。

中國國產車：2023年5月25日中國湖北省武漢舉行的2023年華中國際車展舉行期間，一輛蔚來ET5置於展場內。（Getty）

據美國廣播公司（ABC）報道，美國商務部2月7日公布的數據顯示，2023年，墨西哥20多年來首次超過中國，成為美國進口商品的最大來源國。

報道稱，美國政府正尋求「擺脫對華依賴」，敦促美國企業在盟國尋找供應商，或將製造業務遷回美國。而自美國、墨西哥和加拿大簽署自由貿易協定以來，墨西哥似乎成為了美國「擺脫對華依賴」戰略的主要受益者之一。

2023年5月25日中國湖北省武漢舉行的2023年華中國際車展舉行期間，一名演員在一輛嵐圖VOYAH旁表演吹笛。（Getty）

但ABC還稱，實際情況要比這複雜得多，一些中國製造商已經在墨西哥建立了工廠，也從貿易協定的優惠中獲益。

與此同時，去年中國汽車出口491萬輛，首次躍居世界首位。綜合美國《財富》雜誌、英國路透社等15日報道，在紐約沃爾夫研究公司當天主辦的汽車會議上，多名汽車業巨頭的行政總裁不約而同談到，美國和歐洲的主要汽車製造商都在絞盡腦汁地削減電動汽車生產成本，以應對來自中國競爭對手越加激烈的競爭壓力。

為證明這一行動的緊迫性，福特行政總裁法利（Jim Farley）指出，「墨西哥銷售的所有汽車中有25%來自中國。世界正在發生變化。」

2023年5月25日中國湖北省武漢舉行的2023年華中國際車展舉行期間，媒體記者對一輛AITO M5進行直播。（Getty）

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