俄烏戰爭2周年｜烏克蘭製武器產量增2倍　近50%西方軍援遲到

烏克蘭戰略工業部長卡梅申（Oleksandr Kamyshin）星期天（2月25日）在基輔舉行的標誌俄羅斯入侵兩周年的會議上說，烏克蘭去年的武器產量增加了兩倍，目前有500家公司為國防部門工作。



路透社報道，卡梅申說，有100家國有公司和400家私營公司參與了促進烏克蘭國內武器生產和創新的工作，烏克蘭今年計劃「大幅增加彈藥產量」。

烏克蘭數碼部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在另一次講話中表示，在戰場上用於對抗俄羅斯軍隊的90%的無人機都在烏克蘭生產。

烏克蘭內政部長克利科（Ihor Klymenko）在會議上說，在被俄羅斯全面入侵的兩年裏，沒有任何武器從烏克蘭越過邊境進入歐盟。

這張影片截圖取自2024年2月22日俄羅斯國防部在社交媒體發布的影片。部門公布俄軍攻佔烏克蘭東部重鎮阿季卡夫卡（Avdiivka）的過程，指城內差不多所有地下室都成為烏軍彈藥庫。圖為被發現的反坦克武器。（Russian Defence Ministry/via REUTERS）

烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umierov，暫譯）稱，西方國家向烏克蘭運送的武器中約有50%沒有按時抵達。他認為，這使烏克蘭在「戰爭數學」上處於進一步不利的地位。

烏梅羅夫說，援助延遲意味着基輔將「失去人員、失去領土」，特別是考慮到俄羅斯的「空中優勢」。他講道：「我們盡了一切可能和不可能的努力，但如果武器沒有及時供應，我們會受到傷害。」

烏克蘭總理施米哈爾（Denys Shmyhal）說：「我們深信，美國不會在財政、軍事和武裝支持方面放棄烏克蘭。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

