俄烏戰爭2周年｜俄羅斯越打越富　3.6%增長羨煞歐洲

2月24日，是俄烏戰爭爆發兩周年，戰場形勢已越來越清晰，俄軍佔據絕對優勢。今天並不想談前線戰事如何，而想說說在戰爭兩周年前日又受到美國追加500多項制裁的俄羅斯，如今怎麼樣了。

首先，俄羅斯總統普京在俄羅斯經濟工作會議上表示，2023年俄國內生產總值（GDP）按年增長3.6%，2023年俄經濟增長3.6%，該值高於烏克蘭戰爭之前。這個經濟增速也是高於法國、德國的，恐怕是要躍升為歐洲第一的。通俗的話來說，兩年來俄羅斯越打越富。而且藉助戰爭，普京解決了俄羅斯的很多結構性、深層次問題。

為什麼，一邊受着西方國家高壓制裁，然而俄羅斯這兩年越打越富？大家都知道，俄羅斯的兩大經濟支柱是軍工和能源。背後原因首當其衝的是，俄羅斯開展的軍事工業動員逐漸產生經濟效益有關聯，盤活了軍事工業產業。

俄控克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）街頭的支持普京海報。（Reuters）

俄烏戰爭開打後，每消耗一顆子彈，被摧毀一座坦克，背後的軍工企業都要加班加點把新的軍用武器生產出來。軍工訂單急速增加，就要擴大生產規模，新增更多的崗位，從而促進就業，拉動經濟增長。俄羅斯的軍工產業，西方國家無法插手。

而能源產業，西方從一開始就手起刀落。很早的，美國和歐盟宣佈，不再從俄羅斯進口能源，以為這樣就能掐死俄羅斯。確實，歐洲有25%的石油、40%的天然氣是從俄羅斯進口的，這是一筆巨額訂單，在俄羅斯GDP構成中佔到不少的比重。如此，俄羅斯的經濟必定會受到重創。

本來，歐盟是要和美國站在一起。不買俄羅斯能源後，歐盟能源不夠用，原指望美國能夠同舟共濟，低價出售能源。然而，美國顯然把歐洲當冤大頭。美國坐地起價，價錢翻了四倍。結果被動的就是歐洲了，自己打掉了牙往肚子裏吞。結果這個時候，印度做起了買賣。印度從俄羅斯手中低價買能源，然後再加價倒給歐盟，充當中間商。結果就是，2022年俄羅斯來自石油和天然氣的預算收入按年增長28%，2023年俄羅斯油氣收入也達到9萬億盧布。

2月21日，普京視察一家航天工廠。（Reuters）

事實上，普京除了通過俄烏戰爭盤活了俄羅斯經濟兩大支柱——軍工和能源，而且還借美歐之手肅清了國內寡頭，解決了長期困擾俄羅斯的結構性和深層次問題。

俄烏戰爭爆發後，美西方開始全面制裁俄羅斯，其中主要手段之一就是全面凍結俄羅斯在外的資產，而俄羅斯在外資產最多的就是大寡頭們。衝突前，俄羅斯是出了名的寡頭經濟。也就是國家裏有一批寡頭，它們佔據了國家的據大部分資源，擁有國家絕大部分的財富。一開始這些寡頭都不受國家控制的，甚至反過來，可以一定程度上控制國家。據統計，俄羅斯寡頭的海外總資產大概有8,000-10,000億美元，相當於俄羅斯一半的GDP。換句話說，要是把這些錢都留在國內搞內循環，那俄羅斯經濟不得再上一個台階。

就在普京不知道怎麼處理這些寡頭的時候，美西方伸出了「援手」，把俄羅斯這些寡頭的海外資產全給沒收了。這下寡頭都不敢把資產往外轉移，錢只得留在俄羅斯搞內循環。在美國的助推之下，普京掃除了所有障礙，徹底掌控了國家的經濟命脈，完成自身經濟體系結構的深層次變革。

美國拜登當局2月23日宣布對超過500個目標實施制裁，24日是俄羅斯入侵烏克蘭兩周年的日子。（Reuters）

戰爭兩年，很多次西方輿論都認為，普京面臨巨大戰爭壓力，一副前後失守的描述。如今，謠言是不攻自破的。普京在俄烏戰爭上，是很有把握的。而且，從俄羅斯來看，在前方戰爭與後方大選的相互交織下，為前線提供充足的全面保障和維持國內政局相對穩定，顯然是政府工作的重中之重。

其實，只需看看普京俄烏衝突這兩年工作日程安排就一目瞭然，他多數時候都把重心放在國內事務上，監督政府應對制裁、解決經濟社會問題等。

梳理一下過去一年普京主持召開的37次俄羅斯聯邦安全委員會常委會的頻率和主題（僅限公開部分題）就可以發現：從頻率來看，整個2023年，普京差不多每隔一周召集一次安全會議；從主題來看，關於應對國內政局的會議達19次，關於戰爭的僅有5次（包含同一次會議同時討論內政與軍事衝突），涉及外交的有14次，但其中9次與周邊國家相關，這實際上也與內部穩定有着密切關聯，擔憂周邊國家的動盪外溢影響到俄羅斯內部穩定。

結果就是，按照俄官方統計，2023年俄經濟增長3.5%，高於烏克蘭戰爭之前，財政赤字保持低水平，通貨膨脹逐漸降低，2023年低於8%，而2022年曾達到24%。此外，失業率處於蘇聯解體以來的最低水平，主要原因是多數年輕勞動力被動員到前線，導致勞動力市場產生巨大缺口。百姓工資保持增長，雖然增幅不高，但社會保障開支大幅度增加。相關數據顯示2024年的社會與安全支出將佔三分之二的比重，當然這與大選年繼續維持前線開支和社會穩定有很大關聯。

2月23日，普京出席祖國保衛者日的活動。（Reuters）

值得注意的是，俄羅斯的國防預算從2023年的6.4萬億盧布（佔GDP的3.9%）增至2024年的10.8萬億盧布（約合1120億美元，GDP的6%），按年將增長68%；同時，2024年俄軍隊編制人數將增加17萬，達到132萬。這意味着俄羅斯將繼續強化人力、財力等備戰資源的累積，至少2024年是這樣的圖景。可見，這還將進一步刺激軍工產業的壯大。

現實就是，隨着俄羅斯經濟越打越富，俄軍越打越自信，普京的要價也水漲船高。如今不是美西方要不要停戰的問題，而是俄羅斯想不想結束這場戰爭的問題。很顯然，要不要打，要不要談，怎麼談，更大主導權在普京手上。

相較於3月普京必然贏下大選，如果烏克蘭問題解決不好，拜登所領導的民主黨想要力壓共和黨在年底總統大選中取勝，是難以獲得選票支持的，因為美國國內的反戰情緒已經十分強烈了。2月7日，由於共和黨人的反對，美國參議院否決了一項涉及1180億美元的有關移民和援助烏克蘭的法案。美媒最新一份調查顯示，反對美政府繼續援烏作戰的人數佔比超過一半，他們對戰爭感到厭倦。

俄烏戰爭打了兩年，膠着的戰事逐漸清晰，更別說普京政府如今有經濟基礎就有了更大的底氣。隨着戰爭的持續，俄羅斯方面愈加取得主動權，現在美國想把歐盟和北約頂在與俄戰爭的最前線也不現實，美歐耶並非鐵板一塊，離心和分裂隨時可能發生，接下來犧牲烏克蘭或許已成為美西方的唯一選擇了。