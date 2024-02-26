美以埃卡就加沙暫時停火協議基本框架達成共識

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2月25日表示，美國、埃及、卡塔爾和以色列，已就加沙暫時停火協議的「基本輪廓」達成共識。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日表示，尚不清楚能否達成協議，但如果哈馬斯所提條件更為合理，他希望釋放人質協議能夠達成。



沙利文接受美媒訪問時表示，協議框架已獲共識，目前仍敲定細節。卡塔爾和埃及須與哈馬斯討論，因為對方必須同意釋放人質。這項工作正在進行中，美方希望在未來幾天，能夠達成最終協議。

沙利文又表示，美國總統拜登（Joe Biden）尚未獲悉以色列在加沙南部拉法（Rafah）的軍事行動計劃，但重申除非有明確的計劃保護平民，否則不應展開。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫出席內閣會議。 （Reuters）

內塔尼亞胡：如達成協議將推遲拉法地面攻勢

內塔尼亞胡同日表示，他當日晚些時候會審視一項軍事計劃，其中包括撤離加沙的巴勒斯坦平民，和摧毀剩餘的哈馬斯陣地。他表示，哈馬斯剩餘的6個戰鬥營，有4個集中在拉法。如果達成暫時停火協議，這項軍事計劃會有所推遲，但最終還是會執行。

埃及消息人士稱，本週會在卡塔爾舉行更多會談，調解員將在哈馬斯和以色列代表之間穿梭，並在開羅舉行後續一輪會談。