澳洲報告：中國駐外機構數量全球第一　美國緊隨其後

撰文：張顥庭
出版：更新：

彭博社2月26日稱，根據一份新的報告，美國與中國在駐外辦事機構數量方面的差距有所縮小，突顯兩國在世界各地爭奪影響力。

根據澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）周日（25日）發布的全球外交指數，中國在外國設立的外交辦事機構數量位居全球之首，達到274個。美國擁有271個；2021年曾比中國少8個。

根據該指數，中國在非洲、東亞、太平洋島國和中亞的影響力更大。美國則在歐洲、美洲和南亞領先。

最近幾年，中國力圖強化在全球南方的影響力。中國國家主席習近平借助「一帶一路」倡議來推動實現這一目標。中國的外交人員也經常批評美國利用制裁手段、開展陣營對抗和戰爭。

中國國家主席習近平同美國總統拜登2023年11月15日在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。圖為會談後，拜登親自送習近平至上車處道別。（新華社）

習近平還推動金磚國家集團增添新成員，以擴大其影響力，並在俄烏戰爭、以巴衝突等問題上充當調停者。

報告還顯示，土耳其的駐外辦事機構數量位居全球第三。該國與印度近期增添的機構數量最多，2021年以來，兩國都分別增設了11個。日本位居第四，在全球有251個駐外辦事機構。

根據全球外交指數網站介紹，該數據包含大使館、高級專員公署、總領館和領事館、常駐多邊組織代表團等，不含名譽領事館、大使館的領事部門等；不追蹤每個駐外機構的員工數量。

中國商務部長王文濤晤美國貿易代表戴琪　就關稅與涉台問題表關切戴琪與王文濤會晤　對中國非市場貿易政策表示擔憂美媒指中美商防新興市場國家債務違約　北京回應前印度駐俄大使：俄印不應允許出現中美兩極格局？
中國外交
中美關係
全球南方Global South
一帶一路