澳洲報告：中國駐外機構數量全球第一　美國緊隨其後

彭博社2月26日稱，根據一份新的報告，美國與中國在駐外辦事機構數量方面的差距有所縮小，突顯兩國在世界各地爭奪影響力。



根據澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）周日（25日）發布的全球外交指數，中國在外國設立的外交辦事機構數量位居全球之首，達到274個。美國擁有271個；2021年曾比中國少8個。

根據該指數，中國在非洲、東亞、太平洋島國和中亞的影響力更大。美國則在歐洲、美洲和南亞領先。

最近幾年，中國力圖強化在全球南方的影響力。中國國家主席習近平借助「一帶一路」倡議來推動實現這一目標。中國的外交人員也經常批評美國利用制裁手段、開展陣營對抗和戰爭。

中國國家主席習近平同美國總統拜登2023年11月15日在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。圖為會談後，拜登親自送習近平至上車處道別。（新華社）

習近平還推動金磚國家集團增添新成員，以擴大其影響力，並在俄烏戰爭、以巴衝突等問題上充當調停者。

報告還顯示，土耳其的駐外辦事機構數量位居全球第三。該國與印度近期增添的機構數量最多，2021年以來，兩國都分別增設了11個。日本位居第四，在全球有251個駐外辦事機構。

根據全球外交指數網站介紹，該數據包含大使館、高級專員公署、總領館和領事館、常駐多邊組織代表團等，不含名譽領事館、大使館的領事部門等；不追蹤每個駐外機構的員工數量。