密歇根州舉行初選　拜登料失阿拉伯裔選票：被背叛

美國密歇根州2月27日舉行初選，共和黨與民主黨初選同日舉行。外界預料共和黨的特朗普（Donald Trump）及民主黨的拜登均可勝出，但拜登獲得的票數，可能因加沙戰爭關係減少。



隨着以巴衝突中死亡的人數不斷增加，引起了穆斯林和阿拉伯裔的美國人反對，拜登支持度持續下滑。密歇根州是關鍵的搖擺州，在2020年大選拜登在密歇根州以微弱優勢擊敗特朗普，這些族群扮演着重要角色。

圖為2024年2月25日，密歇根州哈姆特拉米克市，有巴勒斯坦的支持者舉行示威，呼籲民主黨的支持投下「不表態」票。（Reuters）

在密歇根州居住的穆斯林和阿拉伯人口超過24萬，其中以穆斯林人口較多的迪爾伯恩市（Dearborn），市長哈穆德（Abdullah Hammoud）2月20日在《紐約時報》撰文，表示他與城市都感到「被背叛」。

「隨著日子過去，拜登繼續做錯事下去，我和許多其他人對他的信任就會愈來愈少。」

呼籲投「不表態」票

倡議組織聆聽密歇根（Listen to Michigan）呼籲民主黨的支持者投下「不表態」的投票，以表達抗議。組織發言人表示他們目的並非要打倒拜登，但需要傳遞一個「強大，明確的訊息」，即資助和支持戰爭「違反了民主黨的價值觀」。

組織發言人表示希望能得到1萬人的參與：「1萬張選票，與2016年特朗普和希拉里（Hillary Clinton）的差距差不多，這在以微弱優勢決定結果的選舉中具有重要意義。」