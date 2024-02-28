烏克蘭：俄羅斯春將發動虛假宣傳戰　破壞烏穩定及挑撥盟友關係

烏克蘭情報機構2月27日警告，俄羅斯將在今年春天加強虛假宣傳，在全球散佈各種「陰謀論」，從而破壞烏克蘭內容穩定，挑撥國際社會與烏克蘭的關係，從而削弱烏克蘭所獲支持，並趁機加大入侵攻勢。



烏克蘭總統情報委員會的報告稱，克里姆林宮在未來幾星期，將竭盡全力在社交媒體散播虛假訊息，試圖破壞世界安全、煽動衝突，從引發烏克蘭民眾之間的對立，到促使烏克蘭盟友質疑戰事取勝機會。

料5月達行動高潮 澤連斯基任期將屆滿

該委員會表示，俄方行動將在5月下旬達到高峰，屆時烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的5年任期接近尾聲，而選舉正因俄羅斯入侵而暫停。

報告指出，俄方或在5月20日之後煽動烏克蘭人民，質疑烏克蘭政府的合法性，散佈恐慌和絕望，人為地讓平民與軍隊對立，同時挑撥盟友與烏克蘭爭拗。報告補充說，俄軍將試圖藉此機會，扭轉在東部戰場的損失。

澤連斯基日前警告，俄羅斯軍隊可能會在5月底或初夏，展開新一輪猛烈進攻。

2024年2月27日，烏克蘭與俄羅斯的戰事持續，烏克蘭北部蘇梅（Sumy）地區遭俄軍攻擊。（Reuters）

澤連斯基訪沙特晤王儲 籲支持和平峰會

另外，澤連斯基27日到訪沙特，與王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會談，穆罕默德重申支持解決烏克蘭危機、實現和平，並繼續為人道主義方面作貢獻。

澤連斯基正推動今春在瑞士舉行和平峰會，稱期待沙特積極支持。沙特曾在俄烏的換囚談判中擔任調解人，澤連斯基稱相信與穆罕默德的會面，將為這方面帶來成果。