拜登上電視反擊特朗普　「他也忘了老婆叫誰」引哄堂大笑

美國總統拜登（Joe Biden）2月26日參加了一個清談節目，台上借機回應特朗普（Donald Trump）經常針對他的年齡問題。拜登稱事實上兩人年紀半斤八兩，自己會說錯話，對手也會「記不起老婆叫什麼」，引起台下哄堂大笑。



拜登26日出席美國NBC深夜清談節目Late Night with Seth Meyers，台上主持人特別提到拜登今年已經81歲，很多人都會擔憂他能否勝任總統要職。拜登回應道：「看看這位老兄，年紀和我差不了多少，可是他記不起老婆叫什麼。」

拜登這句是回擊只年輕他4歲的特朗普，特朗普25日在出席保守派政治行動大會（CPAC）年度大會時，誤把妻子梅拉尼婭（Melania Trump）讀作「Mercedes」，似乎與前戰略通訊部總監施拉普（Mercedes Schlapp）搞混在一起。

這不是首次特朗普把人名讀錯，特朗普在1月20日一次演講中把共和黨總統參選人，前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）和眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）搞混。

拜登還在節目中表示，不要只看參選人年紀，而是「要看他們的想法多陳舊」，批評特朗普「想讓美國回到舊時代去」，「回到羅訴韋德案，把上世紀50年代的議題翻炒出來」。

圖為2024年2月26日，拜登在紐約一間雪糕店吃着雪糕回應者問題。拜登曾多次表示自己喜歡吃雪糕。（Reuters）

分析指拜登對特朗普年齡的評論顯示他在競選策略上的轉變。特朗普經常以年紀老邁攻擊拜登，把拜登描述成「無能」和「有認知障礙」，但拜登似乎是想利用同樣年紀老邁，但思考「陳舊腐朽」作為反擊。