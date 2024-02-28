中國特別代表將就烏克蘭危機展開第2輪穿梭外交　李輝3月訪多國

中國外交部2月28日表示，中方特別代表將就烏克蘭危機展開第2輪穿梭外交。



中國外交部發言人毛寧稱，中國政府歐亞事務特別代表李輝會於3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機開展第2輪穿梭外交。

俄烏戰爭自2022年2月爆發，至今持續逾兩年。中國國家主席習近平2023年4月與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，就烏克蘭危機交換意見，並表示會派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。

2023年5月，李輝訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。

李輝是誰？

中方現任歐亞事務特別代表為70歲的李輝，這位「俄國通」曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，又任職過中國駐俄大使長達約10年時間。

履歷顯示李輝自1970年代起曾任外交部蘇聯東歐司（即蘇歐司，前蘇聯1991年解體後，蘇歐司更名為歐亞司）科員，駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘，外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘，駐蘇聯大使館一秘。

至1991年蘇聯解體後，他改為任職駐俄羅斯大使館一秘，之後又做過駐哈薩克大使館一秘、參贊，外交部東歐中亞司參贊、副司長等職，再成為歐亞司司長。

自2008年起，他成為外交部副部長，然後在2009年至2019年，他是中國駐俄羅斯大使，時間長達10年。