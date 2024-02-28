新西蘭新聞服務Newshub擬「熄燈」　料過百人失業

華納兄弟探索（WBD，Warner Bros. Discovery）2月28日宣布，有意計劃關閉旗下位於新西蘭的新聞服務Newshub，預計有過百名員工受到影響。



澳洲廣播公司（ABC）報道，有關消息最先由《新西蘭先驅報》（NZ Herald）披露。Newshub的員工在當天早上的閉門會面上，獲告知有意「熄燈」的決定。

WBD的聲明指，公司正就一份建議徵詢員工的意見，當中包括「關閉Newshub的所有多媒體新聞營運及出版」，稱新的本地節目只會與當地的撥款組織及其他夥件的合作安排。有關諮詢期會在3月結束，並在4月作最終決定。

Newshub在2020年由美國的探索收購，並在2022年與華納兄弟合併，該台擁有當地多位著名新聞工作者，惟新西蘭陷入技術性衰退，多間傳媒都傳出裁員或暫停招聘人手消息，而WBD去年在當地錄得3480萬紐元（約1.66億港元）虧損。

WBD主席吉本斯（James Gibbons）表示，這個計劃不是由單一原因引起，而是新西蘭甚至全球連串負面事件所造成。他指出，公司在新西蘭的廣告利潤跌幅超出公司可以控制的範圍，形容當地及全球的媒體業都面臨非常艱鉅的環境。

假如Newshub最終無法逃過結業厄運，將會形成公共廣播電台TVNZ一台獨大的情況。