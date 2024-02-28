以巴最新停火草案條款曝光　以色列態度不積極　疑惹拜登不滿

據半島電視台援引以色列13頻道報道，當地時間27日晚間，最新「巴黎會議」草案內容疑似被披露。草案顯示，哈馬斯可能釋放大約40名被扣押者，以換取以色列釋放其關押的404名巴勒斯坦囚犯。



根據以色列13頻道報道，該草案於上周五（23日）在巴黎達成，卡塔爾、埃及、美國和以色列等都參與了此次談判。

報道還曝光了草案中第一階段停火的一些具體細節：第一階段停火預計將持續40天，哈馬斯方面將釋放40名在押人員，其中50歲以上人員15人、患者13人、婦女7人、女兵5人。而以色列將釋放的404名巴勒斯坦囚犯，包括15名被判長期徒刑的囚犯，以及47名在「沙利特協議」中被釋放、後來被以色列重新逮捕的囚犯。

「沙利特協議」指的是2011年哈馬斯和以色列達成的換俘協議。2006年6月25日，時年19歲的士兵沙利特（Gilad Shalit）遭哈馬斯俘虜，隨後被扣押5年。經過長期談判，雙方最終達成協議，以方用1,027名巴勒斯坦被扣押囚犯向哈馬斯交換士兵沙利特1人。該項交易在2011年10月18日完成。

此外，第一階段停火協議還規定將增加進入加沙的人道主義救援物資，預計在第一階段結束前每天援助卡車進入加沙的數量將達到500輛。

圖為2024年2月22日，巴勒斯坦人走在位於加沙走廊北部的傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營。該處經歷以色列戰火摧殘，已變成一片廢墟。（Reuters）

根據現有曝光內容顯示，該文件由美國、卡塔爾、埃及聯合起草，且僅涉及第一階段停火。各方尚未就第二階段停火協議達成共識，需要進行進一步談判。目前尚無官方機構證實相關報道的真實性。

但是值得關注的是，近期美國正在催促巴以雙方儘快實現停火，並對達成停火協議表示樂觀。

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間26日晚間稱，他相信以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）可能會在大約一週內實現停火：「我的國家安全顧問告訴我，我們很接近了，我們很接近了，但我們還沒有完成。我希望在下周一（3月4日）之前我們能達成一份停火協議。」

此外，白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）也稱，美國政府對儘快達成加沙臨時停火協議持樂觀態度。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

相比於美國的樂觀，以色列官方則表示對「談判持謹慎樂觀態度，但差距仍然很大」。

以色列並不積極的態度，也疑似引發了拜登的不滿。在26日晚間播出的喜劇演員塞斯·邁耶斯（Seth Meyers）對拜登的採訪中，拜登表達了對以色列拖延和談的警告。他說：「如果這個（以色列）極其保守的政府繼續這樣做……他們將失去世界各地的支持。」

另一個談判參與方，卡塔爾在27日也表達了對實現停火的樂觀態度。卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示：卡塔爾對加沙地帶停火談判持樂觀態度，他們希望雙方在齋月期間停止敵對行動，但他也強調哈馬斯之間尚未和以色列達成協議。

對於美國總統相關言論，卡塔爾表示無法評價。

本文獲《觀察者網》授權轉載

