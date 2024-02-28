英國王室｜哈里王子控英國政府人身保護降級 　上訴失敗

英國哈里王子（Prince Harry）因人身保護被降級，入稟控告英國政府的案件，2月28日在高等法院上訴失敗，他已表明將提出上訴。



哈里於2020年卸下王室職務後，與妻子梅根（Meghan Markle）搬到美國加州定居。2020年2月，哈里獲王室及貴賓執行委員會（RAVEC，暫譯）通知，降低其安全級別，哈里其後對內政部提出訴訟。

他的律師在去年12月的聆訊上稱，哈里的待遇「非法及不公平」，倘哈里遇襲將對英國聲譽造成打擊。政府法律團隊則稱，RAVEC並非認為哈里不應受保護，只是他不應獲得「相同水平」。

高等法院裁定，RAVEC於2020年為原告「訂製」的程序合法及合理。法官以長達52頁的判辭解釋，當中提到RAVEC職責一般涵蓋「英國境內出現的風險」，而考慮到哈里夫婦居住在北美，「不太適合這個框架」。

哈里的律師表明將提上訴，稱哈里並非要求優惠待遇，而是要求RAVEC公平合法地應用規則。

內政部發言人表示，很高興法院在案中支持政府的立場，內政部正仔細考慮下一步行動，強調保安制度嚴格且相稱。內政部過去曾表示，哈里在英國期間的安全，將根據具體風險進行安排，就像其他重要貴賓到訪一樣。

這是哈利在安全問題上的第二次敗訴。英國政府拒絕讓其自行付費聘警察保護，哈利提訟但被高等法院判敗訴。