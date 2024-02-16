英國王室｜新書爆梅根入門獲菲臘親王起花名DoW　原因是像「她」

英國王室最新傳記2月15日上市，披露王室成員之間的多件私事，其中更指哈里王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle）甫入門便引起當時仍然在世的菲臘親王（Prince Philip）警惕，更令梅根得到「DoW」的花名。



新書名為《我的母親與我》（My Mother and I，暫譯），由王室作家蘇厄德（Ingrid Seward）所著。書中描劃英王查理斯三世（King Charles III）與母親已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）關係，也對哈里回憶錄《Spare》提及的內容有所着墨。

作者蘇厄德形容菲臘親王早在梅根入門之初，便警惕自己不要屈服在她的「魅力攻勢」之下，是王室少數有此想法的成員之一。他覺得梅根令他憶起已故溫莎公爵夫人辛普森（Wallis Simpson, Duchess of Windsor），因此沿用辛普森夫人的名銜簡寫，將她稱為「DoW」（Duchess of Windsor縮寫）。

圖為時任溫莎公爵愛德華與夫人辛普森合照，攝於約1934年。（Getty Center）

辛普森夫人是已故英王愛德華八世（King Edward VIII）之妻。當時愛德華八世為迎娶曾經離婚、跟梅根一樣來自美國的辛普森，不惜火速退下王位，結果辛普森未能成為王后，更順帶引發1936年英國憲法危機。

書中指，伊利沙伯二世與丈夫談到梅根時，意見並不一致。

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