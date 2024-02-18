哈里王子返英探望查理斯　王室專家：別有用心　行為可恥

英王查理斯三世（King Charles III）前段時間罹癌，而哈里王子在得知父親的病情消息後，不到24小時便從其美國加州的住處飛抵倫敦前往探視。此舉被外界認為是哈里與家人緊張關係的破冰，王室內部成員也表示「樂見其成」，對於父子未來正式和解持樂觀態度。不過，王室專家對此事抱持相反意見，認為哈里王子此趟倫敦行僅是為了幫自己接下來的獨家專訪找話題，順便宣傳節目、達成曝光，是「相當虛偽且可恥的」。



王室專家、哈里王子傳記作者萊文（Angela Levin）接受外媒採訪時表示，哈里此趟赴英有他的目的在，絕對不是單純為了探視查理斯。

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萊文指出，這是他和團隊一貫的手法，若是哈里接下來的私人活動會有需要問及他的皇室生活等訪談內容時，他才會回倫敦露個面、參加皇室活動。例如這次他睽違17個月回到英國探視查理斯國王，才沒過幾天就登上美國電視節目進行獨家專訪，並在該節目大談他和查理斯國王的互動，以及他對於皇室家庭的情感，更呼籲「家庭應該團結一心」。話鋒一轉，哈里馬上收起感性，在節目上大肆宣傳接下來將在加拿大舉辦的滑雪運動會。

「上次也是這樣，他回英國參加已故伊莉莎白女王的白金禧年慶典，過沒多久就上節目分享心得。他先前不斷批評皇室，現在卻帶頭喊家庭團結，一點都不真誠。他只是想要曝光，並為了找訪談話題，和電視節目的製作團隊討論後，才決定參加皇室活動，我認為這相當自私且無恥」，萊文表示。

萊文也批評哈里此行探視查理斯國王，卻僅僅在父親的寓所克萊倫斯宮（Clarence House）待30分鐘便離開，卻在節目上高談闊論對家人的愛，讓他感到十分荒謬。「當你自己的父親患了重病，你會只探望他30分鐘嗎？」萊文氣憤地回應。萊文也指出，當梅根父親湯瑪斯（Thomas Markle）嚴重中風時 ，他們卻從未前往探望，令外界詬病。

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