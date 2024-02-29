美國伊利諾伊州取消特朗普參加初選資格　全美第三州

美國伊利諾伊州法院2月28日裁定，取消前總統特朗普（Donald Trump）參加州內共和黨初選的資格。這是繼科羅拉多州和緬因州後，第三個州取消特朗普的總統參選資格。



伊利諾伊州法院表示，法院是基於特朗普涉及2021年1月6日的國會騷亂事件，禁止他參加州內共和黨3月19日舉行的初選。不過由於相信特朗普會提出上訴，法院同時暫緩執行有關裁決。

特朗普同日已表明會就裁決提出上訴，其發言人批評這是「違憲的裁決」。

伊利諾州選舉委員會在1月時才駁回反對特朗普組織提出，禁止特朗普參加初選的要求。當時選舉委員會一致同意，表示沒有管轄權審查此事。伊利諾伊州法院作出的裁決令人意外。

另一方面，美國聯邦最高法院28日宣布，將於4月22日就特朗普是否在「涉嫌推翻2020年大選結果」一案中享有總統豁免權作出聆訊。結果將影響各州是否容許或承認特朗普繼續參加總統大選。