美國伊利諾伊州取消特朗普參加初選資格　全美第三州

撰文：歐敬洛
出版：更新：

美國伊利諾伊州法院2月28日裁定，取消前總統特朗普（Donald Trump）參加州內共和黨初選的資格。這是繼科羅拉多州和緬因州後，第三個州取消特朗普的總統參選資格。

伊利諾伊州法院表示，法院是基於特朗普涉及2021年1月6日的國會騷亂事件，禁止他參加州內共和黨3月19日舉行的初選。不過由於相信特朗普會提出上訴，法院同時暫緩執行有關裁決。

特朗普同日已表明會就裁決提出上訴，其發言人批評這是「違憲的裁決」。

伊利諾州選舉委員會在1月時才駁回反對特朗普組織提出，禁止特朗普參加初選的要求。當時選舉委員會一致同意，表示沒有管轄權審查此事。伊利諾伊州法院作出的裁決令人意外。

另一方面，美國聯邦最高法院28日宣布，將於4月22日就特朗普是否在「涉嫌推翻2020年大選結果」一案中享有總統豁免權作出聆訊。結果將影響各州是否容許或承認特朗普繼續參加總統大選。

圖為 2024年2月8日，美國最高法院前有示威者舉起反對特朗普的標語，要求法院裁定特朗普無法參加2024年總統大選。（Reuters）
特朗普聲稱享有豁免權　試圖推翻大選案　最高法院4月開庭遭特朗普政府接連制裁　中國造船業去年仍創紀錄：新訂單增超5成拜登上電視反擊特朗普　「他也忘了老婆叫誰」引哄堂大笑美國大選｜密歇根州初選　拜登特朗普料分別輕鬆取勝
美國總統選舉
美國大選2024
特朗普