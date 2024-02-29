美國德州山火蔓延　牧場開閘牲畜逃跑　「萬牛奔騰」畫面曝｜有片

美國德州「末日級山火」繼續蔓延，燃燒總面積已超過30萬英畝，當局呼籲民眾盡快撤離，當地位於Pantex的一間兵工廠需要臨時關閉。有牧場決定打開大閘，讓牲畜們逃跑。



德州農工林務局（Texas A&M Forest Service）2月28日，德州目前正發生4宗山火，燃燒面積超過30萬英畝，目前火勢不受控制。州長阿博特（Greg Abbott）向州內60個縣發出災難聲明，呼籲受影響民眾盡快撤離。

美國全國廣播公司（NBC）引述當地一名牧場主巴特勒（Katlyn Butler）表示，濃煙已迫近他們的牧場，因此只能讓牛隻避難。他們也打開了飼養場的圍欄，讓火雞們逃跑：「我們失去了牛隻，我們不知道哪些會活著，哪些不會。」

在網絡上流傳的影片看見，牧場內大批牛隻拼命奔跑，背後一遍濃煙。山火已把整個天空染成橙紅色，還有大量煙霧。

目前山火火勢正逐步蔓延到鄰近的奧克拉荷馬州，當地緊急管理部門表示，目前已針對埃利斯縣（Ellis counties）和羅傑米爾斯郡（Roger Mills County）的居民發布疏散令。