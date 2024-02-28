美國德州「末日級山火」極速蔓延多縣疏散　快如每秒燒掉2足球場

美國德州潘漢德爾地區（Panhandle）當地時間26日爆發至少4場野火，強風、乾草和異常溫暖的氣溫助長了火勢蔓延，截至目前，火災已燒毀的面積近32萬英畝，多地進行疏散。



據德州農工大學林務局表示，這場火災燒毀的土地面積比2023年該州所有火災的總和還要多，已成為德州歷史上第五大野火。

飛機乘客拍下大火肆虐畫面直言如地獄光景 點圖放大瀏覽：

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大火於26日下午2點20分左右開始，據消防部門稱，在短短28小時內就燒毀了25萬英畝土地。美國有線電視新聞網 (CNN) 氣象學家邁爾斯 (Chad Myers) 表示：「這相當於每秒就燒掉兩個足球場的大小。」

德州州長阿博特（Greg Abbott）已向60個縣發布了災難聲明，他表示預計未來幾天該地區將繼續出現高溫和大風，這些情況可能意味着野火繼續變得更大、更危險。「我在此呼籲德州居民在未來盡可能避免任何會產生火花的活動，並採取預防措施以確保親人的安全。」

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當局尚未透露可能引發大火的原因，而目前包括Canadian和Pantex等地都已下令強制疏散，火勢也燒向奧克拉荷馬州邊境，亨普希爾縣（Hemphill）和哈欽森縣（Hutchinson）也有部份地區居民被要求撤離。其中，位於Pantex一處兵工廠也被迫關閉，據悉該工廠是負責組裝和拆卸美國核武庫的主要設施。

一名在Canadian經營汽車旅館的經理Melanie McQuiddy告訴媒體：「一切看起來就像世界末日，所有的樹木都被白灰覆蓋，大火燃燒了一夜。」她女兒的朋友來不及撤離，只能前往當地的高中避難。

有民眾搭機飛過德州潘漢德爾（Panhandle），拍下大火肆虐的畫面，直言簡直就是如同地獄一般的光景。

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與此同時，由於時速超過64 公里的大風，加上溫暖的氣溫、低濕度和乾燥的冬季植被，美國國家氣象局已向中部的其他幾個州發出了紅旗警告和火災危險警報。

內布拉斯加州（Nebraska）當地時間27日也發生一場大火，一台割草機點燃了草皮，燒毀了大片草地，面積大約相當於該州最大城市奧馬哈（Omaha）。

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