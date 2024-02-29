白宮：華府調查中國及其他國家互聯汽車是否構成國安風險

白宮2月29日發表聲明，指總統拜登（Joe Biden）已經指示商務部，就來自包括中國在內的令人關切國家的互聯汽車是否構成國家安全風險，並考慮規管應對有關問題。



白宮稱，有更多汽車設有先進科技，協助司機導航、削減運作成本及透過快速而有效的充電功能減少碳排放等。而這些汽車經常與個人設備、其他車輛、美國基建和設備的生產商連結。

聲明指，如果一個外國政府可以取得這些車輛系統或數據，就可能引起新的漏洞及威脅。華府認為，互聯汽車收集大量關於司機及乘客的敏感數據，並經常使用鏡頭和感應器詳細紀錄美國基建的資料、直接與重要基建互動、亦可以遙距操作或關閉。而倚賴有關技術和數據系統的智能汽車很多都是來自包括中國在內的令人關切國家，這可能被利用於威脅國家安全。

白宮表示，中國向美國及其他國家的汽車實施大量限制，而拜登就向華府指示，採取史無前例的行動應對來自令人關切國家技術的國家安全風險。美國商務部發出法規制定預告（Advanced Notice of Proposed Rulemaking，ANPRM），為有關問題進行調查。

而作為調查的一部分，美國商務部會就這些風險的性質，以及緩和風險的潛在步驟向業界及公眾收集資料，當局希望利用有關資料，協助找出可行的使用有關國家技術監管方式。

拜登稱，中國汽車製造商有意充斥美國及全球的汽車市場，對國家安全帶來新威脅，他揚言會阻止這場情況發生。白宮官員向路透社表示，華府會採取甚麼措施仍是言之過早，亦未有任何可能封殺或限制中國互聯汽車的決定。