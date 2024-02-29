美國參議員提案　大幅提高中國汽車關稅至125%

美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）2月28日提出法案，要求大幅提高對中國汽車的進口關稅，以保護美國汽車工人免受中國威脅。他又批評，總統拜登（Joe Biden）的氣候政策及推動電動車的措施，將使美國更加依賴中國的汽車產業，必須採取行動優先考慮美國業界。



霍利的法案建議，把中國汽車基本關稅率從目前的2.5%提高到100%，意味着總關稅將從目前的27.5%提高到125%。該法案還尋求對中國汽車製造商在墨西哥組裝的汽車，加徵100%的關稅。

一個由兩黨議員組成的小組，去年11月曾敦促美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）提高中國汽車的關稅，並指中國汽車製造商戰略性在其他地方建立業務，當局應對即從墨西哥等地進口的中國汽車浪潮。

戴琪上月表示，拜登政府正在密切審視「中國在汽車行業的非市場政策和做法」，並相應修改當前的關稅水平。

美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）的報告稱，中國進口汽車所以低價，是因為有中國政府的資金支持，可能對美國汽車業造成滅頂之災。

中國駐美國大使館則稱，中國的汽車出口反映，中國製造業的高質量發展和強大的創新能力。中國汽車業的飛躍式發展，為世界提供了高性價比、高質量的產品。