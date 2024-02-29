反對肉骨茶列國家美食遺產　馬來西亞巫青團長促首相開除旅遊部長

馬來西亞巫青團團長阿克馬爾（Muhamad Akmal Saleh）批評馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信將肉骨茶列為大馬美食遺產「缺乏敏感性」，敦促首相安華（Anwar Ibrahim）炒他魷魚。



阿克馬爾星期四（2月29日）在Facebook發文說，肉骨茶不應該列為國家文化遺產，反觀其他能夠由不同種族和宗教的民眾享有的美食，如中華炒飯等才適合成為國家文化遺產。

阿克馬爾還稱張慶信是馬來西亞史上表現最差勁的部長。他說：「如果部長（張慶信）無法顧及馬來西亞人的感受，又怎有好的決策，是時候我們要求首相安華乾脆炒掉這個部長。」

馬來西亞政府日前頒布2024年物質遺產名單，正式將肉骨茶列為國家美食遺產。

肉骨茶在新加坡和馬來西亞普遍受華人社群喜愛，不過肉骨茶的起源具有爭議，新馬兩地都自稱是肉骨茶的發源地。

柔佛州地不佬區國會議員潘偉斯去年曾向國會建議，將肉骨茶和叻沙等列為馬來西亞美食遺產，以免其他國家「搶佔」這些美食。

不過，馬來西亞旅遊、藝術及文化部副部長凱魯當時反對說，肉骨茶不是清真食物，並非全民可享用，因此不應列為國家遺產，除非是「雞骨茶」。在野的國民聯盟也揚言將反對到底。

張慶信隨後指示有關當局，研究將肉骨茶列為國家美食遺產的建議，並呼籲各方以開放思維看待這個課題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

