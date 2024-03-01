拜登特朗普同日訪問邊境　就移民問題隔空交火

美國兩黨現正舉行黨內初選，美墨邊境非法移民問題是選戰焦點議題之一。兩黨主要參選人、現任總統拜登（Joe Biden）及前總統特朗普（Donald Trump）同時在2月29日前往美墨邊境，兩人在相距數百英哩的地方批評對方的政策。



拜登赴德州布朗斯維爾市（Brownsville）途中，指責眾議院共和黨未能通過當地社區一直尋求的資金和邊境政策改革。當中包括收緊尋求庇護的規例、擴大拘留設施，並提供更多資金來僱用更多邊防人員。

拜登指特朗普與共和黨因政治理由阻擋這跨黨派的支出法案。他呼籲特朗普別在這個問題上玩弄政治，實行共同合作。

倘若成事，這將能顯示拜登在處理移民問題上有手腕，所以特朗普點頭的機會接近零。

美國大選2024：圖為2024年2月29日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）。（Reuters）

至於率先宣布前往邊境視察的特朗普，則到訪因移民問題與聯邦政府關係緊張的伊格爾帕斯（Eagle Pass）。他發表演說時着力引發人們對移民和犯罪的擔憂，並將其歸咎於拜登。

特朗普稱，倘若他重返白宮，將進行「美國史上最大規模的遣返行動」。

圖為2024年2月29日，美國總統拜登（Joe Biden）在美國德州布朗斯維爾的美墨邊境聆聽簡報。（Reuters）

特朗普將攻擊拜登移民政策作為競選活動的重點之一，而從民意調查的結果可見，拜登在這方面相對「輸蝕」。

根據美國全國公共廣播電台/ 美國公共廣播公司 NewsHour/ 馬里斯特學院（NPR/PBS NewsHour/Marist poll）近期一個民調結果，僅29%受訪者認可拜登處理移民問題的表現。

美國全國公共廣播電台2月29日引述一個民意調查結果稱，大部份受訪美國人在處理邊境保安一事上，相信共和黨多於民主黨。

美國蒙茅斯大學（Monmouth University）最新民調結果指出，53%受訪者支持興建圍欄——這是首次有逾半受訪者支持特朗普的主張。