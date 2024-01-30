德州與拜登緊張關係升級　州長被爆「引進」極端分子「對付」移民

美國德州州長阿博特（Greg Abbott）與拜登政府因移民湧入邊境的問題鬧得不可開交，即使對簿公堂，州長仍然不服。美媒1月29日稱阿博特的行為被指愈趨激進，尋求「外援」對付移民，有可能令德州發生種族暴力事件。



《國會山報》29日引述該國歷史最悠久的拉丁裔民權組織拉丁裔美國公民團結聯盟（League of United Latin American Citizens，LULAC）在29日發聲明指責阿博特。組織指他在德州與聯邦政府就邊境管理問題緊張形勢不斷升級之際，煽動極端分子做出暴力行為。

LULAC全國主席加西亞（Domingo García）警告，阿博特的言論可能會煽動暴力偏執者，導致類似2019年在德州埃爾帕索（El Paso）沃爾瑪發生的槍擊事件。案中23人死亡、22人受傷。

美墨邊境移民危機：2024年1月18日，一個移民家庭橫過位於德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）的里奧格蘭德河（Rio Grande river）後，與美國國民警衛隊（National Guard）成員對話。（Reuters）

加西亞發聲明稱：「州長阿博特的虛假和煽動性政治言論正在煽動人們可能實施暴力和大規模謀殺行為。我們敦促我們的成員，尤其是德州的成員，提高警惕，提防懷有仇恨目的的州外武裝極端分子。」

在加西亞的聲明發布前，該報引述有報道稱，一個名為 「奪回我們的邊境車隊」（Take Our Border Back Convoy）的組織從29日起在維珍尼亞灘（Virginia Beach）組織集會，並計劃將車隊開往德州。

LULAC日期為29日聲明特別提到這車隊，並稱至少有一些車隊組織者自稱「是上帝的軍隊」（God's army）。

2024年1月12日，一名男子從墨西哥國境橫過位於美國德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）的里奧格蘭德河（Rio Grande river）到達美國國境，取回他留在德州謝爾比公園（Shelby Park）河岸的衣物及個人物品。（Reuters）

阿博特與拜登政府在邊境安全問題上的對峙升級，阿博特發表聲明加倍強調他對邊境狀況的描述是「入侵」。此前最高法院做出裁決，允許聯邦機構邊境巡邏隊的官員剪斷並拆除德州執法機構（包括德州公共安全部和國民警衛隊（National Guard））架設的鐵絲網。

加西亞說：「阿博特及其支持者為政治利益和籌集資金，正製造一場媒體輿論。」 LULAC強烈譴責傷害人類生命的仇恨言論、行動和謊言，特別是針對那些在惡劣條件下生存和尋求庇護而來到美國的人。