Elon Musk控告OpenAI與「ChatGPT之父」　斥為利益違背使命

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2月29日入稟控告科企OpenAI及其行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），指對方放棄公司最初的使命，改成為了利益而開發人工智慧，而不是為了人類的利益。



OpenAI在2015年創立，是開發ChatGPT的公司，馬斯克是OpenAI的聯合創辦人，也曾是這家公司的董事會成員，但2018年退出。奧爾特曼是OpenAI的行政總裁，獲外界稱為「ChatGPT之父」。

馬斯克方面向三藩市法院提交的訴訟書中，講述奧爾特曼與OpenAI另一聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）當初聯絡馬斯克時，目標是創立一個開放程式碼（open source）、非營利的公司。

訴訟書指，這間公司專注賺錢，違反合約，又指公司把最先進的人工智慧模型GPT-4的設計「完全保密」。

早在這次訴訟前，馬斯克便曾批評OpenAI，包括2023年3月指「目前形式根本不是我想要的」，2024年2月指過去多次有人向他提供OpenAI股份，他都沒有接受，稱「接受它們似乎不道德或非法」。