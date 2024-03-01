加沙居民領物資疑遇襲112死　馬克龍譴責　巴西斥以軍無道德底線

巴勒斯坦衞生部指控以色列向物資派發現場開火，造成至少112人死亡、760人受傷，以軍則辯稱大多數人是因人踩人而受傷，同時承認曾開槍。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月1日對事件表示強烈譴責。巴西政府則稱，此事表明以軍行動已超出道德及法律界線。



馬克龍1日在社交平台X發文稱，他對「來自加沙、以軍士兵襲擊平民的影像」深感憤慨，對事件表示最強烈譴責，要求「真相、正義及尊重國際法」，呼籲雙方立即停火。

巴西外交部同日發聲明指，事件表明以色列在加沙的軍事行動並無道德或法律界線，形容是「人性辜負了加沙平民」，呼籲立即停火，防止「進一步屠殺」。

事發於29日，約30輛載有人道物資的貨車抵達加沙城海岸，為當地居民運送食物。美聯社及法媒引述目擊者稱，以軍向一群領取食物的巴勒斯坦人不止一次開槍。

以軍同日發表影片，顯示有大批民眾在貨車附近奔走，以領取物資。以方辯稱，民眾是因「推擠和踐踏」受傷，同時承認部隊曾向部份人開火，指他們行為「危及」以軍。

半島電視台29日發布的片段，則清楚聽到物資車隊附近傳出多下槍聲。