伊朗議會選舉　國內不滿情緒日益高漲　政府冀重建執政認受性

分析指出，伊朗此輪召開的議會選舉是自伊朗於2022年至2023年經歷大規模反政府運動後，首次舉辦的選舉活動，伊朗統治者須透過高投票率修復因暴亂而動搖的執政合法性。



路透社報道，伊朗第12屆議會選舉和第6屆專家會議選舉投票，於當地時間3月1日上午8時正式開始。在此次選舉中，超過1萬5000名候選人將角逐議會290個議席，144名候選人將角逐伊朗專家會議的88個席位。部分選舉結果或在星期六（2日）公布。

伊朗最高領袖哈梅內伊稱，投票是一項宗教義務，他是伊朗第一個投票的人。「儘快投票……今天，伊朗的朋友和敵人都在關注（選舉）結果。」

這次選舉是2022年至2023年，伊朗爆發反政府抗議活動後，執政當局首次正式接受民意測驗。

分析指出，伊朗統治者需要高投票率以修復他們在動亂後受損的合法性。

伊朗選舉：伊朗民眾2024年3月1日在德黑蘭的票站排隊投票（WANA via REUTERS）

但官方民調顯示，只有約41%的伊朗人會參加投票。在2020年的國會選舉中，伊朗的投票率創下了42.5%的歷史新低，而在2016年的國會選舉中，約有62%的選民參加了投票。

由於重量級的温和派和保守派代表都沒有參與此次競選，改革派稱這是一次「不自由、不公平的選舉」，因此這場競選實則只在強硬派和宣稱忠於伊斯蘭革命理想的保守派之間展開。

伊朗當前的經濟困境，也是執政政府面臨的另一大考驗。許多分析人士說，多數伊朗人不再認為執政的神職人員有能力解決美國在伊朗核協議重啟失敗後重新實施的制裁，管理不善和腐敗等是伊朗面臨經濟危機的原因。

伊朗議會選舉每四年舉行一次。伊朗專家會議是負責選舉、監督、罷黜伊朗最高領袖的最高權力機構。專家會議選舉每八年舉行一次，其成員由選民在宗教法學家中選舉產生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

