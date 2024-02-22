「敵人的敵人」就是朋友　路透社：伊朗數百彈道導彈輸俄

6名消息人士告訴路透社，伊朗已向俄羅斯提供大量強大的地對地彈道導彈，加深這兩個美國制裁的國家之間的軍事合作。



3名伊朗消息人士稱，伊朗提供約400枚導彈，其中包括佐勒法加爾（Zolfaghar）「征服者-110」（Fateh-110）系列的好些短程彈道導彈。專家稱，這種導彈能夠打擊300至700公里範圍內的目標。

伊朗國防部以及負責監督伊朗彈道導彈計劃的精銳部隊革命衛隊拒絕發表評論。俄羅斯國防部沒有立即回應置評請求。

一名伊朗消息人士稱，2023年年底，伊朗和俄羅斯軍事和安全官員在德黑蘭和莫斯科舉行的會議上確定導彈交易協議，導彈於1月初開始運往俄羅斯。

伊朗已向俄羅斯運送4批導彈 還將運輸更多

要求匿名的一個伊朗軍方官員說，伊朗至少已運送4批導彈，未來幾週還會運輸更多。但他拒絕提供更多細節。

另一名伊朗高級官員說，部份導彈通過裏海（Caspian Sea）由貨輪運往俄羅斯，其他則通過飛機運輸。

第二名伊朗官員說，未來還有更多導彈交付，他說：「沒有必要隱瞞這一點。我們可以向任何我們希望出口的國家銷售武器。」

聯合國安全理事會對伊朗出口部份導彈、無人機和其他科技的限制已於10月到期。 然而，由於擔心向伊朗在中東的代理人和俄羅斯出口武器，歐盟和美國保留對伊朗彈道導彈計劃的制裁。

第四名知情人士證實，俄羅斯最近從伊朗收到大量導彈，但沒有提供細節。

俄羅斯國防部2024年2月19日公布影片，顯示烏克蘭武裝部隊從阿夫季夫卡市（Avdiivka，又譯阿夫傑耶夫卡）撤軍。（俄羅斯國防部Telegram）

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）1月初說，美國擔心俄羅斯除從朝鮮採購的導彈外，還即將從伊朗獲得短程彈道武器。

一名美國官員說，美國得知談判正在積極推進，但尚未有迹象表明已進行交付。五角大樓沒有立即就導彈交付發表評論。

烏克蘭首席檢察官16日說，事實證明，朝鮮向俄羅斯提供的彈道導彈在戰場上並不可靠，24枚中只有兩枚擊中目標。莫斯科和平壤均否認朝鮮向俄羅斯提供在烏克蘭戰場使用的彈藥。

本文獲《聯合早報》授權轉載

