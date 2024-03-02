日本能登半島地震　輪島主要醫院近兩成護士擬辭職

日本能登半島地震發生兩個月，重災區輪島的一間主要醫院指，院內133名護士之中，有大約五分一考慮或決定離職，令當地的人手緊張情況進一步惡化。



共同網3月2日報道，輪島市立醫院向員工進行問卷調查，就他們如何繼續在院內工作徵詢意見。結果顯示，有28名年齡主要介乎20多至30歲的護士表示有意或已決定辭職，佔員工總數21%。

院方指，部分護士因為家園遭地震破壞、或是他們的兒女上學、配偶工作等問題而被迫另謀發展。亦有護士認為，安排兒女到受地震較少影響的地方生活。當局承認，受到人口老化影響，院方以前都已經難以招聘足夠人手。

輪島市立醫院通常在10名護士放產假或回家照顧兒女，假如該28名員工全數離職，預計屆時全院175個病床中，只有50至60個位可以運作。院方認為，當地的疏散工作仍持續，病人數目亦減少，所以現時醫院暫時可以承受壓力。不過長遠而言，年輕人口急速減少，對醫院的人事架構會帶來致命打擊。

日本石川縣輪島市災區不少民眾為老年人，2024年1月6日，居民在重新開業的超市排隊購買商品。（路透社）

面對人手持續不足的困境，厚生勞動大臣武見敬三在2月20日稱，政府考慮推出計劃，安排受地震影響地區的醫院員工到石川縣其他公立醫院工作，待災區完成重建後返回當地。