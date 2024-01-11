日本地震｜災民收物資竟還嫌三嫌四？一看原因懂了　連這些也敢捐

日本石川縣大地震後，各界紛紛發揮愛心，捐贈許多金錢和物資到受災地，希望能夠幫助災民度過難關。



然而，不是捐什麼東西，都能夠帶來幫助。

就有現場工作人員抱怨，他們收到太多過期食品、舊衣服等等沒用的捐贈物，希望大家在捐贈之前，可以先進行確認。

竟好意思捐2019年過期的飲品 冷藏食品也全部報廢（點圖放大瀏覽）：

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根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報道，在石川縣七尾市的一間小學中，堆滿了捐贈物資的紙箱。但是，裏頭卻有明顯比較舊的衣服，以及2019年8月就過期的飲料等等。

一位在現場支援災民的廚師川本紀男在個人IG痛批，曾經有輛卡車過來，上頭載運的物品有超過一半，都是用不到的垃圾。包括裏頭的飲料，通通都已經過期，送來災區之後，還必須騰出空間擺放這些垃圾。

川本自己在當地經營餐廳，也是地震受災戶。目前他在避難所，負責照料現場約250位災民的伙食。

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然而，實在送來的食品，卻有很多根本無法拿去料理。像是現場並沒有冷藏設備，為避免食物中毒，因此冷藏食品都只能報廢。微波爐數量也不多，因此微波食品也難以消化。

只能希望捐贈者在發揮愛心之餘，慎選災區真正需要的東西。

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