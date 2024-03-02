床蝨肆虐被誇大？法國稱俄羅斯炒作「蟲蟲危機」　引起全球恐慌

法國2023年秋天爆出「蟲蟲危機」，床蝨肆虐一度成為了焦點。一名部長表示，床蝨危機很大程度受到俄羅斯放大，甚至把烏克蘭難民和床蝨傳播錯誤的聯繫起來。



法國負責歐洲事務部長巴羅特（Jean-Noel Barrot）3月1日接受一個訪問時表示，有關床蝨的問題討論，很大程度是被與克里姆林宮有關的社交媒體放大。

一些媒體用戶發布了法國高速列車和巴黎地鐵上的床蝨影片，法國與外國媒體進行了廣泛報道，引發恐慌。巴黎副市長呼籲政府在夏季舉行巴黎奧運會前協助消滅床蝨。一些學校暫時停課關門，當局也對地鐵和火車車廂進行徹底的檢查。但當局表示，沒有發現任何床蝨肆虐跡象。

當被問及政府是否認為床蝨恐慌是俄羅斯人一手策劃時，巴羅特不置可否，但他指虛假信息「放大了」人們對床蝨問題的擔憂，目的是引起人們的不安。他表示，過去兩年，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯的網絡攻擊和假新聞活動變本加厲。