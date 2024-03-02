遭Elon Musk入稟控告　OpenAI內部通告反擊：他後悔退出了

人工智能（AI）科技領域突爆出風波，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2月29日入稟控告科企OpenAI及其行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），要求OpenAI開放程式碼。據美媒3月1日報道，OpenAI透過一份給員工的內部通告反擊，指馬斯克因如今未能再參與公司事務而後悔了。



OpenAI在2015年創立，是開發AI聊天機械人ChatGPT而廣為人知的公司，馬斯克是OpenAI的聯合創辦人，也曾是董事會成員，但早在2018年時退出。

在馬斯克2月29日入稟控告OpenAI後，據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，在一份3月1日給員工的內部通告中，OpenAI首席戰略總監Jason Kwon寫道「我們相信這宗訴訟內的主張，可能是源自馬斯克後悔今天未再參與公司事務。」

他又指看到馬斯克對自己協助創辦一家公司採取如此行動，實在令人深感失望，特別是考慮到他曾與一些仍在公司的人密切合作。

馬斯克方面2月29日向三藩市法院提交的訴訟書中，指控OpenAI放棄公司最初的使命，改成為盈利而開發人工智慧，而不是為人類利益，批評其閉源（closed-source，即不開放程式碼），且變成微軟（Microsoft）的「子公司」。