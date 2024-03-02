美媒：泰國王子Vach秘娶美國女或失王位繼承權　稱正辦理離婚

泰國國王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）一直未有明確訂立繼位人選，外界關注誰是繼承人，2023年突然回國的42歲次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse，又稱Vach）成為熱門人選，不過美媒2024年3月1日報道，瓦差勒宋秘密娶美國女子為妻，或令他失去王位繼承權。



美媒《野獸日報》（Daily Beast）1日報道，根據取得的紀錄，瓦差勒宋的妻子是紐約女公務員Elisa Garafano。根據泰國法律，與外國公民結婚將使瓦差勒宋未能登上王位，且報道指兩人育有2名孩子，此可能令問題變得更加複雜。

報道指，瓦差勒宋向朋友表示自己現已與妻子離婚，但公開紀錄未有此紀錄，瓦差勒宋在回應《野獸日報》時則表示，正在辦理離婚手續。

圖為2023年8月8日在曼谷幼兒園一個基金會活動，泰王哇集拉隆功次子瓦差勒宋突然回國，引起關注（Reuters）

報道又談到Elisa Garafano確有提交離婚訴訟文件，但據兩名消息人士指，她暫停了本來由自己發起的程序，並向友人表示沒有離婚，希望自己與孩子一起獲得承認。

一名熟悉瓦差勒宋家庭的消息人士指，瓦差勒宋與妻子仍在結婚狀態，住在一起，但他非常想保密結婚與有孩子的事，因為這會影響他贏得王位的野心。

Elisa Garafano拒絕回應《野獸日報》，至於瓦差勒宋則指「離婚訴訟已經提交，且未撤回。」

泰王的後裔：圖為其中一位泰國王子在社交網站上傳的四兄弟合照，左二為瓦差勒宋。（Chakriwat Vivacharawongse Facebook）

泰王哇集拉隆功未有指定繼承人，長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）本來被視為熱門人選，但2022年底傳出她入院命危的消息，王室則指她昏迷，令外界再度猜測誰是繼承人，然後至2023年中，次子瓦差勒宋在遭流放27年後突然回國，引起關注。

現年71歲的泰王共有7名孩子，分別是5男2女，其中第二任妻子所誕下的4名兒子遭流放，當中包括瓦差勒宋。