泰王次子瓦差勒宋　被流放27年後終被允許回國

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的次子，瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）突然回國，出席一個貧民家庭基金會活動。這是瓦差勒宋被流放出國27年後，首次回國。



瓦差勒宋在8月8日出席由王室支持的貧民家庭基金會活動，他在接受當地傳媒訪問時表示，自己能回國「有如夢想成真一樣」，非常高興。

現年42歲的瓦差勒宋是泰王哇集拉隆功的第二任妻子，余娃希達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的第二位兒子。余娃希達為哇集拉隆功生下4男1女，但余娃希達後被指不忠，與4名兒子一同被流放出國，僅有幼女被允許留下。

圖為8月8日，曼谷幼兒園一個基金會活動，泰王哇集拉隆功次子瓦差勒宋突然回國。（Reuters）

4名王子目前在美國生活，瓦差勒宋現時在紐約一間律師事務所任職，過去4人曾表示一直希望與父親取得聯絡但都失敗。

由於瓦差勒宋遭流放，他並未有正式的王室頭銜，此次突然返泰讓外界驚訝，同時也引發泰國社會的熱烈討論。

帕差拉吉帝雅帕長公主（Princess Bajrakitiyabha）在2022年因嚴重感染住院，至今未有醒來，事件未知是否與此有關，但相信瓦差勒宋的回國必然獲得了哇集拉隆功的允許。