王毅晤泰國總理 籲加深經貿投資等領域合作
撰文：張顥庭
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泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）1月29日在曼谷會見到訪的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。王毅指，中國始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰旨在落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作。
王毅稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，中方讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解和支持中國統一大業，中方將繼續支持泰方維護國家主權安全，實現發展振興。
王毅說，中方願同泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，加深經貿投資等領域務實合作，雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實。
賽塔稱，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策，王毅外長訪泰期間，雙方簽署互免簽證協定，有利於密切兩國經貿人文交流，增進人民友誼。
他又指，泰方積極參與共建「一帶一路」合作，希望兩國主管部門加強溝通，加快推進有關項目，提升地區互聯互通水平，明年將迎來泰中建交50周年，雙方應早做規劃，保持高層交往，密切各領域合作，推動兩國關係取得更大發展。
2025年將迎來中泰建交50周年，雙方應早做規劃，保持高層交往，密切各領域合作 王毅表示，中方願同泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域務實合作。雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實，為兩國長遠發展提供新動力。
二人會面後一同出席泰國農產品輸華議定書簽字儀式。