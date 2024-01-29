王毅晤泰國總理　籲加深經貿投資等領域合作

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）1月29日在曼谷會見到訪的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。王毅指，中國始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰旨在落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作。



王毅稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，中方讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解和支持中國統一大業，中方將繼續支持泰方維護國家主權安全，實現發展振興。

王毅說，中方願同泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，加深經貿投資等領域務實合作，雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實。

圖為2023年9月25日，泰國曼谷國際機場就免簽證入境計劃下首批入境的中國遊客舉行歡迎儀式，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）與中國遊客合照。這個計劃為期5個月。(Reuters）

賽塔稱，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策，王毅外長訪泰期間，雙方簽署互免簽證協定，有利於密切兩國經貿人文交流，增進人民友誼。

他又指，泰方積極參與共建「一帶一路」合作，希望兩國主管部門加強溝通，加快推進有關項目，提升地區互聯互通水平，明年將迎來泰中建交50周年，雙方應早做規劃，保持高層交往，密切各領域合作，推動兩國關係取得更大發展。

2025年將迎來中泰建交50周年，雙方應早做規劃，保持高層交往，密切各領域合作 王毅表示，中方願同泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域務實合作。雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實，為兩國長遠發展提供新動力。

二人會面後一同出席泰國農產品輸華議定書簽字儀式。