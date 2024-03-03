留加中國男大生玩搏擊賽變植物人　主辦單位被指失責「6宗罪」

加拿大一名中國留學生雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）2023年10月在西蒙・弗雷澤大學參加一場據稱是「輕量」與「受控」的業餘搏擊賽，但對手疑似是專業選手，學生最終被打成植物人。



代表學生家屬的律師事務所229日發布雷震寰的母親李英（Ying Li ，音譯）的聲明。律師事務所稱，事件見報後兩母子獲廣泛關注。情況將有助他們籌措醫療運送與未來復健的費用，迄今已募得逾2.7萬加元（約15.6萬港元）。

律師稱，他在眾籌網站GoFundMe開設專頁，為雷震寰的家人提供不可或缺的幫助，幫他們承擔將他帶回中國的部份醫療運送費用。光是那趟航班就花了10萬美元，其中李英須支付3萬美元。

雷震寰已被順利移送回到中國大陸。

現年26歲的雷震寰2023年10月14日參加西加拿大武術錦標賽（Western Canadian Martial Arts Championship）後昏迷，被送往醫院，被診斷有急性硬腦膜下血腫。

加拿大一名中國留學生雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）2023年10月在一間大學參加一場據稱是「輕量」與「受控」的業餘搏擊賽，但對手疑似是專業選手，學生最終被打成植物人。圖為學生的母親李英（Ying Li，音譯）提供兒子出事前的照片。

救治延誤 賽會被指失責

李英2月16日告上法庭。加拿大警方證實展開調查。

她在狀書指出，對手多次擊打雷震寰，超出被允許的力度，而裁判沒執行規例。 狀書指控對手毆打雷，雷已有「受傷的迹象」，但主辦單位沒審查他的狀況，並允許他再度上場比賽。

在最後一場比賽後，雷出現了「嚴重」受傷的迹象。李英在狀書指出「他嘔吐多次，」她寫道，「他時而有意識，時而失去知覺。」

索賠聲明指出，現場沒準備好適當的醫療照護。據稱，出事後主辦單位沒有迅速呼召救護車，也沒有與緊急調度員進行有效溝通，醫護人員花了90分鐘才趕到。

傷者代表律師與傷者家屬發起眾籌活動，為雷震寰的醫藥費籌款。（GoFundMe）

她在狀書指出，兒子報名參加的是一個名為「輕量級連環踢」（continuous kick light）的業餘搏擊賽，以「輕量」與「受控」作宣傳，而且有經驗的選手是不准參加的。雷震寰的一名對手曾在泰國出賽，在卑詩省他會被列為職業選手，但主辦單位沒有阻止此人參賽。

狀書指出主辦單位以「輕量級連環踢」命名賽事，藉此規避省的安全規定。但這導致「加拿大世界踢拳和空手道聯盟」（World Kickboxing and Karate Union Canada，WKUC）法律上無法就此作出懲罰其他主辦單位。

在狀書中，WKUC以及另外數人被列為主辦單位，他們都沒有回應加媒的提問。

西加拿大武術錦標賽一名被列為主辦者的人在電郵中回應此事，稱他們的心與這位年輕人和他的家人在一起，但因事件進入法律程序，他們無法發表評論。