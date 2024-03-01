中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手

加拿大一名中國留學生2023年10月在本那比（Burnaby）參加武術賽事，被對手打成植物人，或永遠無法康復。傷者母親斥責主辦單位未有為其子提供恰當保護、醫療護理嚴重不足，2月16日告上法庭。加拿大警方證實展開調查。



《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）2月29日報道，26歲傷者雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）2023年10月14日參加西加拿大武術錦標賽（Western Canadian Martial Arts Championship）後昏迷不醒。

雷母在狀書指兒子對手具專業賽事經驗，曾在泰國參加職業比賽，卻欺騙主辦單位報名新人組。

網絡發起眾籌，為雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）籌款（GoFundMe）

雷母狀書稱，賽事主辦單位及監管機構並未作出行動制止上述失誤，亦未阻止該對手屢次踢擊她兒子的頭部，更容許她兒子繼續作賽，令他不久後出現嚴重受傷跡象，多次嘔吐、意識斷斷續續。

她發聲明指，兒子現已返回中國治療，又指他在單親家庭長大，於加拿大攻讀化學5年，即將完成博士學位，形容事件令自己「希望破滅」。

除了主辦機構，雷母亦對舉辦賽事的大學、兒子當時的對手、裁判和其他參加者提出訴訟。