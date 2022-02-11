泰國美女拒絕搭訕遭淋濕身　狂踢對方影片熱傳　原來是泰拳高手

泰國一名正妹日前在逛街時，她身著清涼露背連身裙裝，有男子見狀主動上前搭訕，正妹表示拒絕。沒想到男方疑似惱羞成怒，竟拿水朝對方身上潑，結果這舉動反而害到自己。女子氣得對男子一陣拳打腳踢，對方連忙閃躲，其他人見狀則紛紛勸架，事後了解，這名正妹是一名泰拳高手，男子惹錯對象了。



根據泰國媒體《Sanook》報道，這名正妹普蘿伊（Pareploy Saeaia）日前和友人逛街時，遇到一名男子向她搭訕，她表達婉拒之意，不料對方疑似不開心，竟拿水朝身上潑，自己衣服有很大部分都濕透了。

當下她氣得衝上前，直接找那名男子理論，但對方不認錯，她也被惹怒了，不但對男子大吼，甚至丟食物、盤子，更氣得朝對方揮拳、踢腳，結果被友人抱住。

惹錯對象 這名泰國女子是泰拳高手兼警隊武術教練（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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普蘿伊事後在臉書發文和分享當時影片，她寫下，「如果是普通女人，或許會不敢反擊，但你惹錯人了，我是一名拳擊手」。普蘿伊透露，當時她氣得接連朝對方拳打腳踢，男方並未動手還擊，其他路人見狀立刻報警，警方到場後帶回警局偵訊，兩人均被各處以1000泰銖罰款。

事後了解，普蘿伊雖然長相漂亮且身材火辣，但她從13歲起就開始練泰拳，學生時期還拿到冠軍，今年24歲的她征戰過不少賽事，也奪下許多獎牌，目前從事教練、武術老師，並在大都會警察總部教女警官。普蘿伊平日也樂於在Facebook分享性感美照，在網絡上打開知名度。

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