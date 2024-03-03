海地黑幫鬧事　要求總理下台　首都爆槍戰至少4警被殺

加勒比海島國海地的黑幫聯盟首領切里齊耶（Jimmy Chérizier）警告，會繼續發動攻擊，把總理亨利拉下台。他也呼籲家長別讓孩子上學，以免受到暴力衝突波及。



切里齊耶周五（3月1日）在記者會上說：「只要有必要，這場戰役會一直持續。我們會與亨利鬥爭下去。為了避免造成間接傷害，把小孩留在家中。」

切里齊耶曾當過警察，後來成為黑幫老大。他曾於2022年帶領黑幫封鎖海地最大的石油碼頭，目前他受到聯合國和美國的制裁。

試圖推翻亨利的多個黑幫組織在首都太子港（Port-au-Prince）大肆作亂，連續兩日攻擊機場、監獄、警察局等公共設施。另有報道說，黑幫分子攜武器試圖攻佔首都主要的貨櫃碼頭。周四（2月29日）至少4名警察遭殺害，數十人受傷，黑幫恫言襲擊更多警察局。

2024年3月1日，海地太子港發生抗議亨利政府的示威，一名男子開車經過燃燒中的路障。（Reuters）

太子港部分地區傳出激烈槍聲，衝突地點附近的居民紛紛棄家避難。被縱火燒毀的巴士棄置在街上，幫派分子也用燃燒的輪胎作為路障，導致街道無法通行。

近年來，武裝幫派組織在海地攻城掠地，極端暴力攻擊頻發，導致海地經濟與公共衛生系統支離破碎。各幫派這回打着「共生」的旗號，聯手發動新一輪攻擊。

亨利本週前往非洲國家肯雅，與對方簽署安全協議。這項協議有望推翻肯雅法院的裁決，准許肯雅派遣1000名警員帶領聯合國多國部隊，到海地鎮壓黑幫。

圖為2024年3月1日，海地太子港，一名示威者舉起海地國旗。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

