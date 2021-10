海地街頭淪落成地獄？　綁架氾濫無人倖免

海地黑幫在選擇綁架人質時顯然不帶任何歧視。海地人,美國人,加拿大人;窮人,中產,富人;學童,貨車司機,無家可歸之人。所有人都可能成為目標。只不過這次不幸落入虎口的是17位外籍人士(當中16名是美國人,1位加拿大人),海地綁架成風的現象這才登上各大國際新聞版面頭條。



「媒體之所以大量報道,顯然是因為他們(人質)是美國人。但每天都有海地人遭遇綁架。(這些綁架事件)有時候會成為新聞,有時候則沒人在意。」當地一位匿名受訪者對《衛報》記者這樣說。

這位化名為Firel Joseph的44歲海地人未能倖免。今年的某天夜裏他驅車在首都太子港(Port-au-Prince)的大街上駛過,後視鏡中,一輛掛着政府車牌的白色豐田越野車緊隨其後,幾乎要碰上他的後保險槓。他把車靠向一側,讓出路,沒想到這輛白色豐田超車後迅速剎在他前面,擋住他的去路。一瞬間,後方的退路也被截斷。

仿佛電影中的一幕在Joseph眼前展開:六名身着防彈衣、手持步槍的男子把他圍住。當中四個人向周圍大喊、宣告自己的警察身份,一邊揮手示意車輛通行。

海地示威:圖為10月18日,海地首都太子港示威者焚燒車胎,警員正移除它們。(Reuters)

「我知道我自己有麻煩了。」Joseph回憶道。餘下的情節與俗套的黑幫電影大體一樣,捆綁、蒙眼、在某個不知名的建築物內接受審問。Joseph的家人最終以15,000美元將他贖回,比綁匪慣常110萬美元的要價低了不少:「他們開出很高的價格嚇唬你,讓你把你能給出的所有錢都交給他們。」

海地街頭「淪落成地獄」

但有時,綁架案則沒那麼戲劇化——太子港的主幹道之一、二號國道交通擁堵,巴士司機塞在路上時;孩子在街邊玩耍,無人照看時;坐在車裏,車上的廣播時不時亦會播送一整架巴士被挾持的求救信息。

根據聯合國駐海地辦公室上個月公布的一份報告,2021年的前八個月裏,警方收到了至少328宗綁架報案,考慮到民眾處於對警察的不信而自行以贖金解決,實際數字很可能更高。根據當地一家非盈利組織(Center for Analysis and Research in Human Rights ,CARDH)的估計,到目前為止,海地今年至少有782遭遇綁架,幾乎相當於2020年全年的綁架案數量。

報警很可能無濟於事——許多綁架事件正是在警察眼皮底下發生;向媒體哭訴很可能遭到報復——今年初,一個絕望的母親在電台講述遭遇後收到了死亡威脅;為了抗議普遍的綁架事件,巴士司機和其他普通海地民眾今年上半年多次上街遊行,用燃燒的輪胎、雜物和車輛堵路,要求釋放被綁架的人質。天主教會太子港教區今年4月在一份聲明中稱:「一段時間以來,我們見證着海地社會淪落成地獄。」

儘管強調政府在盡一切努力維護社會安全,前幾個月遇刺身亡的前總統莫伊茲(Jovenel Moïse)在今年4月時亦不得不承認,「綁架案已經泛濫」,而至今為止政府打擊犯罪和維護安全的行動都是「無效」的。

綁架成行業? 窮人也難倖免

雖說「肉票」自然是越有錢越好,但屬於中產的老師、公務員、小商販等都難逃一劫。這些人往往沒有錢僱用保鏢,但卻可能擁有資產或是人脈待綁匪剝削。在太子港經營安保公司Brisec的Jay Cantave對《衛報》表示:「在海地,綁架是現在最有利可圖的犯罪活動,犯罪者從中賺取暴利,還不用面臨任何刑罰。」

多年以來,海地複雜的殖民歷史加上地震的重創,國家經濟和政治體制建設舉步維艱,黑幫暴力猖獗是常態。民眾抱怨政客、商界和黑幫勾結,認為他們求自保的同時也為自身營收。

上一次海地身陷如此嚴重的綁架氾濫的形勢,還是2004年政變以後。當年入駐海地的聯合國維和部隊,也在2019年末離場,為犯罪活動猖獗埋下了伏筆。此後的疫情、總統遇刺和又一場大地震使海地遭受連環重創,如今,首都太子港有一半地區在黑幫管治之下。

非營利人道援助組織Avsi駐海地代表Fiammetta Cappellini稱:「說到底,這些黑幫底下的人沒什麼可失去的,也沒有其他的選擇。我們不希望忽視問題的廣度、而將其歸結於經濟,但貧窮和資源的匱乏確實在一定程度上造成了這一環境。」

除了中產和有錢人,幫派分子還會從窮人身上榨取小額贖金。住在庇護所的Theodor Ronald也在今年五月被兩名從街頭綁走。三個小時的審問過後,綁匪最終認定他實在是太窮了,賺不來贖金,最後把他放走了。Ronald後來對記者說:「在這裏,什麼都有可能發生。恰恰是你的兄弟,心懷不軌,發了瘋、變得暴力。」