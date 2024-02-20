海地總統遇刺案︱外泄文件指前第一夫人企圖奪權　與前總理合謀

路透社2月20日報道，海地已故前總統莫伊茲（Jovenel Moise）2021年遇刺案，至今已有約50人遭到指控，其中莫伊茲遺孀馬丁（Martine Moise）被指為取代丈夫地位，與前總理約瑟夫（Claude Joseph）密謀刺殺行動。



提及此事的法官報告由當地媒體《AyiboPost》於19日獨家披露。報告長達122頁，由法官伏爾泰（Walther Wesser Voltaire）撰寫。路透社報道稱，前第一夫人馬丁並未對消息即時置評，但稍早在社交平台上指自己遭到政治迫害，被不公正逮捕。

約瑟夫同日向美國《邁阿密先驅報》（Miami Herald）稱，莫伊茲的實質繼任者、現任總理亨利（Ariel Henry）是本案的主要受益人，指他正「武器化海地司法系統」，以「典型政變」迫害反對者。

圖為海地前總理約瑟夫（Claude Joseph）2023年10月23日社交平台照片。（X @claudejoseph03）

亨利辦公室發言人回應稱，伏爾泰為獨立法官，「可憑法律和良心自由發出命令」。

莫伊茲2021年7月7日凌晨於太子港（Port-au-Prince）官邸遭槍殺，行兇者是一隊哥倫比亞傭兵。馬丁在事件中亦受重傷，一度危殆。

約瑟夫現為在野黨領袖。亨利於莫伊茲遇害前數天被任命為總理，他承諾舉行選舉，但以強烈地震和犯罪團夥勢力擴張為由，無限期推遲選舉。