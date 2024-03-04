美國大選「超級星期二」明登場　特朗普將贏開巷　黑利被迫說bye?

超級星期二是美國總統選舉初選中一個重要的日子，這一天通常被認為是決定總統候選人的重要里程碑。今年的超級星期二是3月5日，15個州份和1個屬地會在這天進行初選。



「超級星期二」是什麼？

超級星期二是最多州份進行總統選舉初選和黨團會議的一天， 它代表着多個州同時進行初選。共和黨候選人需要獲得2429個代表票中的至少1215張代表票才能贏得共和黨提名，而在今年的超級星期二中，共和黨候選人將爭奪874張黨代表票，佔總數約36%。民主黨代表票總數為3979張，在超級星期二，民主黨候選人會角逐1439張黨代表票。

「超級星期二」哪些地區會投票？

5日將有15個州和1個屬地進行投票，包括亞拉巴馬州（Alabama）、阿拉斯加州（Alaska）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、科羅拉多州（Colorado）、緬因州（Maine）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）、佛蒙特州（Vermont）、維珍尼亞州（Virginia）和美屬薩摩亞（American Samoa）。

美國大選2024：美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年2月14日在南卡羅來納州出席造勢活動。（Reuters）

「超級星期二」有哪些值得了解的選舉？

對於11月的總統大選來說，這次超級星期二的結果可能會對選情產生某些影響。在這15個州當中，共和黨和民主黨唯一一個「戰場」是北卡羅來納州，其他州預計要麼明確傾向民主黨，要麼明確傾向共和黨。

除了總統選舉初選，北卡羅來納州正在進行州長選舉的初選，加州和德州正進行參議員補選初選，這些初選結果將影響各黨在州長、議員選舉中的競爭局勢，進而可能對11月的總統大選產生影響。

「超級星期二」決定黑利競選命運

可以預見的是，「超級星期二」的大贏家會是現任總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）。在已進行初選的州份中，拜登在南卡羅來納州獲得超過95%選票，在密歇根州獲得超過80%選票，在民主黨內可謂所向無敵。

至於共和黨，美國前駐聯合國大使、南卡州前州長黑利（Nikki Haley）堅持與特朗普競逐共和黨總統候選人提名。如果她2月底在南卡羅來納州或密歇根州獲勝，或者非常接近勝利，那麼超級星期二的選舉對於共和黨來說將至關重要，但現實是特朗普在這2個州份獲得壓倒性勝利，這很難說服人說，黑利有機會在超級星期二或者其他初選中脫穎而出。