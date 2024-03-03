印度海軍在馬爾代夫附近建設戰略基地

印度海軍正在加強馬爾代夫（Maldives）附近「具有戰略意義」的島嶼上的兵力，新基地將於馬爾代夫開始將印度駐軍遣送回國前幾天啟用。



法媒報道，自去年馬爾代夫總統穆伊茲（Mohamed Muizzu）在競選時承諾驅逐印度軍隊並贏得選舉以來，印度和馬爾代夫之間的關係惡化。

印度海軍在星期六（3月2日）晚間發的聲明中說，印度對中國在馬爾代夫這個橫跨東西國際主要航線的群島國家日益增長的存在感到懷疑，新基地將擴大新德里對該地區的「行動監視」。

穆伊茲已要求印度撤回89名駐馬爾代夫操作偵察機的安全人員，第一批人員將於3月10日之前離境，其餘人員在兩個月內撤離。

馬爾代夫總統穆伊茲（Mohamed Muizzu）要求印度2024年3月15日之前撤軍。（Reuters）

據印度海軍的聲明，設在印度西南部拉克沙群島（Lakshadweep）的新基地將於3月6日啟用，到時候，一支現有的小型分遣隊將成為「獨立的海軍部隊」。

印度的洛克沙威群島位於馬爾代夫以北約130公里處，設在洛克沙威最南端的米尼科伊島（Minicoy）上的新海軍基地將比目前設在卡瓦拉蒂島（Kavaratti）上的基地更加接近馬爾代夫。

聲明稱，該基地將有助於印度海軍加強反海盜和緝毒行動，也是「逐步加強戰略重要的島嶼上的安全基礎設施」政策之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

