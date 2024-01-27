馬爾代夫後　孟加拉國也有呼聲要求「印度離開」

據《日經亞洲》網站1月26日報道，在孟加拉國海外僑民以及國內反對派人士的推動下，孟加拉國內「反印」呼聲愈來愈高。報道提到，這與去年馬爾代夫出現的抵制印度的類似運動如出一轍，該國新總統日前正式向印方要求撤離駐軍。



作者：楊蓉 本文獲《觀察者網》授權轉載。



本月7日的孟加拉國國民議會選舉中，現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）領導的人民聯盟（AL）在已完成計票的298個選區中獲得222個議會席位，以壓倒性多數獲勝。已在孟加拉國連續執政15年的哈西娜得以開啟其第5屆總理任期。

《日經亞洲》稱，這場選舉「倍受爭議」。前總理齊亞（Khaleda Zia）率領的主要反對黨孟加拉國民族主義黨（BNP）呼籲選民抵制投票，稱其為「騙局」，因為此前哈西娜拒絕了反對黨讓其辭職並組建看守政府主持選舉的要求。最終本屆大選投票率約為40%，較上屆選舉有大幅下滑。

報道稱，儘管包括美國在內的西方國家對該選舉持批評態度，但自稱「世界最大民主國家」的印度則表態稱，投票過程屬於孟加拉國「內政」。印度外交秘書夸特拉（Vinay Kwatra）說：「作為孟加拉國的親密朋友和合作夥伴，我們尊重孟加拉國的民主進程，並將繼續支持該國建立一個穩定、和平和進步國家的願景。」

選舉結果出爐後，印度總理莫迪（Narendra Modi）迅速向哈西娜表示祝賀，稱「孟加拉國人民成功舉行了選舉」。與此同時，哈西娜也在選舉後的新聞發布會上稱印度為「好朋友」。有觀點認為，這是因為印度與哈西娜政府的關係總體上是積極的，而與民族主義黨的關係則歷經坎坷，這表明新德里更傾向於維持現狀。

「如今，（孟加拉國）社交媒體上反對印度的呼聲愈來愈高，包括呼籲抵制印度產品。」報道稱，這場運動中還有一些人沿用了「印度離開」（India Out）這一標籤。「印度離開」運動2020年由馬爾代夫進步黨（PPM）發起，在該國最近一場大選中再度成為關鍵議題。馬爾代夫進步黨領導人穆伊茲去年11月當選總統的第二天，便正式要求印度撤離駐馬軍事人員。

據報道，孟加拉國此次「反印」浪潮的一個關鍵人物是一名在海外流亡的醫生巴塔查里亞（Pinaki Bhattacharya），在Facebook（臉書）上擁有50萬粉絲。他1月中旬發起「抵制印度」活動：「我們每個人，無論站在哪個立場，都被召喚成為這項不朽事業不可或缺的一部份。我們堅定不移的決心和對祖國深沉的愛，將粉碎束縛我們的枷鎖。」

《日經亞洲》稱，成千上萬的人響應了巴塔查里亞的號召，在社交媒體上傳播這一信息，有些人還貼出劃掉印度產品的照片。這場「反印」運動也已開始輻射指孟加拉國國內政治舞台，與孟加拉國民族主義黨（BNP）領導的反對黨聯盟結盟的一個新興政黨Gono Odhikar Parishad，正在推動抵制行動。

孟加拉大選：孟加拉2024年1月7日舉行國會選舉，圖為現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）7日在位於達卡的票站投票。（Reuters）

Gono Odhikar Parishad黨首領努爾·哈克·努爾（Nurul Haque Nur）上週在首都達卡的一次集會上稱：「你們已經看到印度是如何干涉我們上次大選的，我們都必須發起一場『印度離開』運動。」民族主義黨分區主席阿拉姆（Mir Shahe Alam）也在一次會議上說：「我們必須抵制印度產品。我們不會購買印度產品，也不會讓我們的親戚購買。」

報道指出，大範圍的「抵制印度貨」活動可能會嚴重干擾兩國關係。根據孟加拉國銀行公布的數據，目前孟加拉國每年從印度進口的商品價值接近140億美元，對印出口額僅為20億美元左右，孟加拉國在基本商品上嚴重依賴印度進口。

這場運動也引起了印度媒體的關注，有印媒認為，孟民族主義黨（BNP）本身也對該運動推波助瀾。民族主義黨發言人魯赫·卡比爾·里茲維·艾哈邁德（Ruhul Kabir Rizvi Ahmed）否認了這一說法，稱該黨高層「尚未討論過（呼籲）抵制印度產品或推動『印度離開』運動」。不過，他坦言，「民族主義黨對印度干涉孟加拉國內政、政治以及新德里在上次大選中扮演的角色表示強烈不滿」。

報道提到，自1月7日大選之後，反對派人士的不滿情緒便不斷發酵。曾在過去的看守政府中擔任孟加拉國外交秘書的侯賽因（Touhid Hossain）表示，孟加拉國人對印度的怨恨情緒是根深蒂固的，「上屆板球世界盃印度輸給澳洲時，孟加拉國人民自發地表達了喜悅之情，這其實不是因為板球比賽的失利，而是因為在許多問題上對印度的嚴重仇恨」。

侯賽因認為，雙邊關係給印度帶來了不成比例的利益，此外，許多孟加拉國人認為，執政黨之所以會組織「安排好的選舉」，是因為有印度的支持。總部位於美國的「外交學者」網站去年12月一篇文章也認為，孟加拉國國內的大部份「反印」情緒本質上是反政府情緒，這兩個運動主要得到了反對派人士的支持和推動。

報道引述政治與安全分析家拉什德（Abu Rushd）的說法稱，許多孟加拉國人對印度自2014年大選以來與執政黨的接觸「深感沮喪」。他稱，「人們原本期望印度政府這一次能夠清醒過來，支持民主進程，因為印度是世界上最大的民主國家」，但印度卻「暗中甚至公開地站在執政黨一邊，推動一場虛假的選舉」。

在拉什德看來，就經濟利益的角度而言，孟加拉國國內的抵制聲音可能「不符合邏輯」，但「這肯定是向印度當局發出信息的謹慎方式」。

對於民族主義黨的負面指控，哈西娜此前曾回應稱，她不需要向任何人證明選舉的可信度，「重要的是孟加拉國人民是否會接受這次選舉」。她相反指控民族主義黨（BNP）「煽動反政府抗議」。本屆選舉前夕，達卡發生的抗議活動造成至少10人死亡；選舉當天，有多個投票中心、學校遭縱火焚燒，還有數人在選舉有關的衝突中被槍殺。

孟加拉大選：圖為2024年1月4日，孟加拉首都達卡街頭懸掛印有現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）肖像的海報。（Reuters）

據澎湃新聞報道，孟加拉國人口有1.7億，其選舉工程規模龐大，時有陷入衝突、混亂乃至暴力的隱憂。民族主義黨和人民聯盟總是在互相指責彼此試圖製造混亂和暴力，破壞孟加拉國的政治和平和民主制度。

為了保證此次選舉順利進行，孟加拉國政府1月3日開始在全境部署維持秩序的軍隊。相比過去兩屆選舉中有數十人死亡、出現嚴重暴力事件的情況，本屆選舉衝突較少，反而成了孟加拉國史上最和平的選舉之一。

還有分析認為，哈西娜及其執政聯盟本次獲得壓倒性勝選，也在於反對派的乏善可陳。例如，民族主義黨（BNP）領導的反對黨聯盟，雖大舉攻擊哈西娜政府的人權記錄；但其自身也因打壓宗教少數派、支持伊斯蘭原教旨主義勢力，在過去的執政期間飽受批評。